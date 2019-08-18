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從金融業轉戰美容業 她運用管理知識打造美甲新品牌

2019-08-18 23:52聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

原本從事金融證劵業的邱凡珈，從小家裡就經營傳統美甲沙龍，有感於無法忘情對美容業的熱愛，她毅然決然辭去穩定工作，成立美甲藝廊，隨著開店後來客數成長，有了擴店需求，邱凡珈運用勞動部微型創業鳳凰資金重新打造店內舒適環境與空間，更符合顧客需求，創業故事也獲得2018年微型創業楷模肯定。

外型亮眼的邱凡珈，大學時期就進入證劵公司實習，陸續取得營業員等金融證劵業相關證照，畢業後更順利到證劵公司工作，但有感於證券業逐漸沒落，加上從小耳濡目染，發現自己對美容業仍未忘情，剛好家中經營的美甲沙龍店也缺人手，她決定辭去工作，回家幫忙。

邱凡珈回家幫忙期間，萌生創業想法，並持續進修美容、美髮及美甲等相關知識，逐漸累積出豐富實務經驗，終於創立出屬於自己的美甲品牌，運用所學創立美甲藝廊，從金融業學到的管理知識，更成為她一步一腳印、朝夢想前進的動力。

邱凡珈說，創業初期店面空間小，座位數也不多，只能服務少數客戶，由於自己能善用品牌定位，運用臉書或IG等行銷管道，來客數越來越多，須擴充店內空間、增加座位來因應客人越來越多的需求，她想起過去創業課程曾推薦勞動部「微型創業鳳凰」，免擔保品、免保人、前2年免息對創業者是一大佳音，便著手申請。

邱凡珈積極創業，以品牌、技術及服務來創造自己的市場價值，讓她獲得2018年度的微型創業楷模肯定。她希望以自己的創業故事，鼓勵想創業者，多加運用勞動部的微型創業鳳凰資源，完成創業目標。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為協助有心創業的民眾有創業成功，降低創業風險，勞動部的「微型創業鳳凰」，以20歲至65歲女性朋友與設籍在離島的居民、45歲至65歲民眾為免費輔導創業對象，有創業意願的民眾可撥打免付費專線0800-092-957，或上微型創業鳳凰官網http://beboss.wda.gov.tw查詢。

邱凡珈放棄金融業穩定工作跨足美容業，從家中經營的傳統美甲沙龍累積實務經驗，並運用...
邱凡珈放棄金融業穩定工作跨足美容業，從家中經營的傳統美甲沙龍累積實務經驗，並運用勞動部鳳凰微型創業貸款，打出事業一片天。記者蔡容喬／攝影
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邱凡珈（右）放棄金融業穩定工作跨足美容業，從家中經營的傳統美甲沙龍累積實務經驗，...
邱凡珈（右）放棄金融業穩定工作跨足美容業，從家中經營的傳統美甲沙龍累積實務經驗，並運用勞動部鳳凰微型創業貸款，打出事業一片天。記者蔡容喬／攝影
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