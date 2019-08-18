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高雄港都餐廳 和牛料理正盛行

2019-08-18 23:51聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄餐廳最近極力推和牛料理，漢來海港自助餐推美國極黑和牛吃到飽，位在大遠百的北澤壽喜燒也推出和牛吃到飽料理，高雄國賓也要在8月24日晚上在20樓樓外樓推出「和牛品酩餐會」。

漢來海港自助餐廳推出「美國極黑和牛」料理，採用的是美國牛肉知名品牌－SRF極黑牛，因其肉質柔嫩多汁的口感及漂亮的油花，選用的是美國極黑和牛的前腿心部位，以烹調牛排的爐烤方式來料理，牢牢鎖住鮮美肉汁，呈現外焦裡嫩的口感。

全台7家漢來海港餐廳從8月起推出「美國極黑和牛吃到飽」，除了食材升級、不加價，優惠期間長達3個月，即日起到10月31日的午、晚餐都無限供應。饕客可自行發揮創意，利用其他餐台上的青花菜、玉米、沙拉等來搭配擺盤，就能彷如置身於高級牛排館。

2007年在台中發跡的北澤壽喜燒，目前全台共有4個聚點，推出夢幻級和牛M9加澳洲和牛肉，肉汁豐盈與Q彈細緻，軟嫩中帶有嚼勁的口感兼具香氣，除了和牛，更加碼提供美國安格斯黑牛、極品松阪豬等高檔肉品，一共有8種肉品讓民眾吃免驚。

除了推和牛吃到飽方案，也有不同價位可以吃到不同部位的各類肉品，獨門配方的壽喜醬，一進門就要讓消費者牢牢記住北澤的味道。

高雄國賓將於8月24日晚上在20樓樓外樓推出「和牛品酩餐會」，菜單採少見的中、西式混搭，前菜獻上「松露焗扇貝」，松露天然香氣與扇貝一同焗烤。「正宗川味小品」由芝麻雞、銀魚瓜仁、美味豆魚組成。

主菜是「羅西尼牛排」，主廚重現這道19世紀的經典名菜，選用美國蛇河農場極黑和牛，取牛肉最精華軟嫩的菲力部位，不帶筋也不含過多油脂，厚切2.5~3.5公分再以鐵板及烤箱反覆煎烤至表皮微酥、內裡多汁。

漢來海港自助餐推美國極黑和牛吃到飽。圖／漢來飯店提供
漢來海港自助餐推美國極黑和牛吃到飽。圖／漢來飯店提供
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高雄國賓8月24日推出「和牛品酩餐會」。圖／高雄國賓飯店提供
高雄國賓8月24日推出「和牛品酩餐會」。圖／高雄國賓飯店提供
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北澤壽喜燒推出夢幻級和牛M9加澳洲和牛肉。圖／大遠百購物中心提供
北澤壽喜燒推出夢幻級和牛M9加澳洲和牛肉。圖／大遠百購物中心提供
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吃到飽肉品
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