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天雨路滑 高雄交通局通知公車業者小心駕駛

2019-08-18 23:29聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

最近，高雄連日豪雨高雄市交通局特別通知所有公車業者，天雨路滑，駕駛人員要注意行車安全。

高雄市交通局說，今天下午，東南客運大樹祈福線( 589-FP))公車，行經鳳山中山東路與博愛路口時號誌變換，前方車輛急煞，公車隨即緊急煞車，因天雨路滑車輛偏向跨越中央分隔島，還把路樹撞倒，一位乘客嘴唇被撞受傷，送往於長庚醫院治療，公車已由拖吊車拖回場站。

交通局表示，高雄連日豪雨不斷，已轉知所有公車業者，要求業者提醒所有駕駛人員務必注意行車安全。

連日豪雨，高雄交通局通知公車業者小心駕駛，下午就有部公車因天雨路滑偏向跨越中央分...
連日豪雨，高雄交通局通知公車業者小心駕駛，下午就有部公車因天雨路滑偏向跨越中央分隔島。圖／讀者提供
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公車豪雨高雄市
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