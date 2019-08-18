天雨路滑 高雄交通局通知公車業者小心駕駛

2019-08-18 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



最近，高雄連日豪雨，高雄市交通局特別通知所有公車業者，天雨路滑，駕駛人員要注意行車安全。

高雄市交通局說，今天下午，東南客運大樹祈福線( 589-FP))公車，行經鳳山中山東路與博愛路口時號誌變換，前方車輛急煞，公車隨即緊急煞車，因天雨路滑車輛偏向跨越中央分隔島，還把路樹撞倒，一位乘客嘴唇被撞受傷，送往於長庚醫院治療，公車已由拖吊車拖回場站。