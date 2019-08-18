暑假接近尾聲 高雄就業市場仍開缺千人

2019-08-18 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



暑假接近尾聲，高雄市勞工局本周持續辦理5場徵才，有32家廠商釋出超過千個職缺，包括光陽工業、日月光半導體、海底撈火鍋等均大量徵才，徵才相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity），或電洽07-733-0823轉408。

勞工局表示，8月19日（周一）下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521），由清盛電子公司徵操作工68人。

20日（周二）下午2點30分到4點在翠屏里活動中心（高雄市楠梓區壽民路16巷16號，07-3837191），光陽工業徵操作工300人，日月光半導體徵操作工150人，燁聯鋼鐵徵機械維修人員3人、天車手5人、現場技術人員5人、工程師8人、物性實驗室人員4人，高雄市臨海長照機構徵居服員10人，芮可企管顧問徵品檢技術員5人、機台操作員5人，統一超食代公司徵現場作業員10人。

21日（周三）下午1點30分到4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848），由「海底撈火鍋」到站專案徵才活動，因應高雄展店人力需求，將提供60名內外場餐飲服務員職缺，月薪31K起。

同天下午2點30分到4點在三鳳宮文化大樓1樓（高雄市三民區中華三路308號，07-3837191），享溫馨旅行社徵公司網站美編行銷2人、團控op2人、業務領隊10人，統一精工徵儲備站長5人、時薪人員10人，亞瑟環境清潔公司徵運送員7人、清潔員3人、大聖保全徵保全4人、大樓管理員1人，力行保全徵保全員5人，水靈科技徵路邊停車開單員10人、號誌維修員3人，日月光半導體徵操作工75人。