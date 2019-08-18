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金湖海灘花蛤季 放流魚苗民眾熱情響應

2019-08-18 19:46中央社 金門縣18日電

金門暑假盛事「金湖海灘花蛤季」今天進入第2天活動，重頭戲的「千人魚苗放流」吸引大批民眾扶老攜幼參加。在副縣長黃怡凱等人帶頭下，共有1.5萬尾放流到大海。

每年在成功海灘廣場舉行的金湖海灘花蛤季，今年先是遇到颱風丹娜絲而延到昨天登場，昨天開幕又遇上酷熱和傾盆大雨，讓不少民眾和攤商掃興；所幸今天下午習習海風吹來，民眾覺得十分舒暢，大小朋友爭相玩水、堆沙，打沙灘排球，盡情享受夏日時光。

倍受民眾期待的千人魚苗放流因潮水遲遲未退，直到傍晚才展開。但排隊領取魚苗的民眾早已大排長龍。在副縣長黃怡凱和金湖鎮長陳文顧等人登高一呼下，民眾立刻拿著裝有魚苗的水桶衝向海邊，成千上萬黑鯛立刻傾巢而出，奮力游向大海。

水產試驗所表示，今年提供黑鯛長8到10公分，共有1.5萬尾。有趣的是，不少魚兒放流後，隨著潮水又被沖上岸，大演「逆流而上」戲碼；只見黃怡凱和不少民眾忙著撿魚，再把牠們放回海中。完成放流的民眾，憑著空水桶領取園遊券，既盡保育責任，又可以吃吃喝喝，身心靈滿載而歸。

第13屆金湖鎮歌唱大賽晚上隨後開唱，冠軍可獲得獎金新台幣1萬5000元。壓軸的「HIGH一夏演唱會」明晚登場，曾沛慈、吳汶芳、小宇、丁噹等歌手輪番飆歌，將為花蛤季劃上美麗句點。

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