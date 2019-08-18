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心血放水流！豪雨木瓜受損 農民急將染病木瓜丟棄水圳

2019-08-18 17:46聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄豪雨連下超過一星期，旗山、杉林與美濃等地木瓜傳出嚴重災損，種植面積最多的美濃區約半數果實水傷發霉，農民因擔心染病作物影響植株健康，直接將清出果園的木瓜傾倒在水圳「放水流」。農民說，雨下太久了，木瓜受不了，災損很嚴重。

市府農業局指出，高雄市木瓜種植面積約258公頃，主要集中在旗美區，包含美濃92.2公頃、六龜55.5公頃、杉林46公頃、旗山34.7公頃。近期西南風影響連續降雨，至8月18日止，本市農損359萬元，主要受害作物為木瓜水傷，六龜區通報農田埋沒5公頃、流失3公頃。隨著氣候轉穩，陽光照射之後，木瓜還會出現遲滯性災損。

美濃區木瓜面積近百公頃，農會果樹產銷第16班與第9班種植面積最多，這兩天雨勢稍歇，農民巡視果園後哀聲嘆氣，連忙向農會與市府農業局通報災損。今早接獲農民通報，美濃區農會總幹事鍾清輝前往廣興產銷班了受損情況。鍾說，這兩天採的木瓜全出現水傷，採下靜置後表皮發霉，災情慘重。

走入木瓜園，連續降雨導致木瓜果樹葉面腐爛，結石累累的植株上，發霉果實占半數，幾乎沒有一粒完整無傷。第16產銷班長曾文秋說，近日木瓜價格還不錯，產地價格每斤約40元左右，這波雨已經下了將近兩禮拜，一般木瓜連續下一禮拜的雨就受不了，擔心放晴後受損情況會更嚴重。

高雄美濃農民將果園內染病的木瓜清出果園，就近丟棄在水圳讓雨水沖刷帶走。記者徐白櫻...
高雄美濃農民將果園內染病的木瓜清出果園，就近丟棄在水圳讓雨水沖刷帶走。記者徐白櫻／攝影
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第16產銷班長曾文秋看著丟棄在水圳的木瓜無奈說，染病木瓜若不清除會影響木瓜植株健...
第16產銷班長曾文秋看著丟棄在水圳的木瓜無奈說，染病木瓜若不清除會影響木瓜植株健康。記者徐白櫻／攝影
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連續多日降雨，美濃木瓜出現水疫病，很多即將成熟的果實全都染上疫病。記者徐白櫻／攝...
連續多日降雨，美濃木瓜出現水疫病，很多即將成熟的果實全都染上疫病。記者徐白櫻／攝影
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美濃災損農民
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