心血放水流！豪雨木瓜受損 農民急將染病木瓜丟棄水圳

2019-08-18 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄豪雨連下超過一星期，旗山、杉林與美濃等地木瓜傳出嚴重災損，種植面積最多的美濃區約半數果實水傷發霉，農民因擔心染病作物影響植株健康，直接將清出果園的木瓜傾倒在水圳「放水流」。農民說，雨下太久了，木瓜受不了，災損很嚴重。

市府農業局指出，高雄市木瓜種植面積約258公頃，主要集中在旗美區，包含美濃92.2公頃、六龜55.5公頃、杉林46公頃、旗山34.7公頃。近期西南風影響連續降雨，至8月18日止，本市農損359萬元，主要受害作物為木瓜水傷，六龜區通報農田埋沒5公頃、流失3公頃。隨著氣候轉穩，陽光照射之後，木瓜還會出現遲滯性災損。

美濃區木瓜面積近百公頃，農會果樹產銷第16班與第9班種植面積最多，這兩天雨勢稍歇，農民巡視果園後哀聲嘆氣，連忙向農會與市府農業局通報災損。今早接獲農民通報，美濃區農會總幹事鍾清輝前往廣興產銷班了受損情況。鍾說，這兩天採的木瓜全出現水傷，採下靜置後表皮發霉，災情慘重。