他遊學考證照 開創人生第二專長

2019-08-18 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



35歲的Alex畢業於文藻外語大學西語系，在台灣工作一段時間後，心中仍有「想出去闖闖」的想法，後來得知現在有許多外國學校提供短期證照課程搭配實習體驗的工讀留學方案，可同時進修並獲取國外工作的經驗，讓他決定不如學習對夢想有最直接實務體驗的證照課程。

「出國攻讀研究所獲取學位真的是自己想要的嗎? 那要念什麼? 我的興趣是什麼？」Alex過去沒有時尚、設計相關背景經驗，後來找到適合沒經驗學生入門的加拿大彩妝學院Blanche Macdonald Centre（BMC），並通過校內免費英文檢定測驗，開始為期一年的全球藝術彩妝文憑學程。

Alex說，BMC包含時裝營銷採購文憑課程、時裝設計文憑課程、專業彩妝師文憑課程、美容師文憑課程及彩繪指甲師文憑課程等，學院師資由世界各地最具知名度的專業人士所組成，如世界十大名化妝師Todd Mclntosh也在其中。

「學校總是一視同仁的教學，不管入學前有多少經驗，每個人進到學校都是從零學起」，他說，期間除了學到彩妝、基礎髮型外，也會接觸到特效妝、電視電影妝髮、噴槍人體彩繪等等課程，收穫滿滿。