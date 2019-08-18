連續豪雨山區農作物受災 木瓜最嚴重

2019-08-18 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市近日受西南風影響連續降雨，農損陸續顯現，到今天為止，已造成359萬7千元農損，主要受害作物為木瓜，受水傷居多；六龜區通報農田埋沒5公頃、流失3公頃。

隨著氣候可能轉穩，陽光照射後，木瓜與果品的遲滯性災情將持續明顯，高雄市長韓國瑜預計明天到果園了解農損，也呼籲農友，如有災損主動向區公所通報。

高雄市農業局說，高雄木瓜種植面積約258公頃，主要在旗美區，有228.4公頃，包含美濃92.2公頃、六龜55.5公頃、杉林46公頃、旗山34.7公頃。

最近，受連續降雨影響，造成水傷災情逐漸顯現，農業局及當地公所正加緊確認災損，府農業局長吳芳銘表示，等豪雨暫歇，才能確認災情損失，農業局預計周四邀高雄改良場、農糧署等組成災情確認小組，確認這一波豪雨農業災損程度，將以最快速度陳報中央爭取現金救助。

另外，農業局也持續監控批發市場蔬菜價格，透過梓官區農會滾動式倉儲，備有高麗菜60公噸，將視市場供貨情形釋出，以穩定菜價。

為協助農民復耕，回復生產次序，農業局會繼續辦理肥料補貼，農友可以向所屬農會或合作社提出申請，農民使用國產微生物肥料依購買憑證所列金額補助二分之一，每公頃最高補助5000元。