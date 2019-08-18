高雄牙醫師變身薩克斯風手 赴日表演為海外同行解鄉愁

2019-08-18 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄一群熱愛音樂的牙醫師，在2006年成立「高雄市牙醫師薩克斯風樂團」，平日看診忙碌的他們，每2周深夜團練，更定期在高雄捷運美麗島站定期演出「穹頂下的SAX」，成為高雄觀光景點的美麗風景之一。本月25日他們將應日本台醫會之邀，前往東京有樂町マリオン參加「2019年日本台醫會合同音樂會」演出，以多首耳熟能詳的本土樂曲，為海外牙醫師一解鄉愁。

「高雄市牙醫師薩克斯風樂團」團員今天上午齊聚高雄中學音樂班教室，進行赴日表演前最後一次彩排，團長謝尚人說，牙醫師公會多年前就開辦薩克斯風班，並在2006年成立樂團，2017年1月更向高雄市文化局正式登記為演藝團體，團員目前有14人，都是資深牙醫師，每隔周四深夜10點看診結束後，就在ABC牙醫聯盟總部頂樓練習到午夜，並邀請前高雄市愛樂薩克斯風樂團首席曾雅芳擔任牙醫師們的指導老師。

謝尚人表示，因為對薩克斯風情有獨鍾，10年前成為樂團創團團員，每天下診後就認真練習，當時女兒還在念高中，經常抱怨老爸吹奏聲音太吵，如今已大學畢業3年，他仍未放棄「兼差」當薩克斯風樂手，並與其他牙醫師當上街頭藝人，在美麗島捷運站已定期演出23場。