金門導演心繫故鄉 新作拍出金門「井」的回憶

2019-08-18 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



20年前以一部「單打雙不打」，在台灣、金門二地闖出名號的金門導演董振良，最近再度完成新作「井」，一樣心繫故鄉，標題上還寫著「董振良的影像村史—古崗」，這部片長123分鐘的電影「井」，表達金門古崗人和董家村密不可分的關係，也將那個年代共同的記憶透過電影呈現出來。

董振良在2年前回到家鄉拍攝「雨夜花—寫給爸爸媽媽的一封信」，沈寂了2年再推出新片「井」，他說，雖然曾經說過要告別故鄉，但出生在小古崗的董振良說，故鄉和親情一樣是永遠都無法切割掉的。

他說，我的告別家鄉金門，並非說是不再創作金門的題材，而是暫時離開金門的創作，好讓自己糾結的心可以沈澱下來，但，靜思的心都還是家鄉好多好多未完成的創作，新作「井」也跟家鄉有深厚關係。

董振良表示，「井」在以前的金門這座小島上，是每一個村落都會有的生命之源，提供人們得以生存的水源，透過「井」的意象，來陳述古崗人和董家村密不可分的關係，這是每一個和他一樣離鄉背「井」的古崗人，或已搬離古崗的人，還留在古崗很多年長的人，活過那個年代共同的經驗與記憶。

董振良說，現在的人，家戶隨手一打開自來水的方便性，大多數的人都不知道「井」在過去是對每一個人是有多麼的重要，就如現在的很多古崗人也不知道以前的古崗村，曾經駐紮過有陸軍、海軍、空軍、二棲蛙人部隊等，而現在所知道的只有翟山坑道一事。