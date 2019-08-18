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金門導演心繫故鄉 新作拍出金門「井」的回憶

2019-08-18 07:43聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

20年前以一部「單打雙不打」，在台灣、金門二地闖出名號的金門導演董振良，最近再度完成新作「井」，一樣心繫故鄉，標題上還寫著「董振良的影像村史—古崗」，這部片長123分鐘的電影「井」，表達金門古崗人和董家村密不可分的關係，也將那個年代共同的記憶透過電影呈現出來。

董振良在2年前回到家鄉拍攝「雨夜花—寫給爸爸媽媽的一封信」，沈寂了2年再推出新片「井」，他說，雖然曾經說過要告別故鄉，但出生在小古崗的董振良說，故鄉和親情一樣是永遠都無法切割掉的。

他說，我的告別家鄉金門，並非說是不再創作金門的題材，而是暫時離開金門的創作，好讓自己糾結的心可以沈澱下來，但，靜思的心都還是家鄉好多好多未完成的創作，新作「井」也跟家鄉有深厚關係。

董振良表示，「井」在以前的金門這座小島上，是每一個村落都會有的生命之源，提供人們得以生存的水源，透過「井」的意象，來陳述古崗人和董家村密不可分的關係，這是每一個和他一樣離鄉背「井」的古崗人，或已搬離古崗的人，還留在古崗很多年長的人，活過那個年代共同的經驗與記憶。

董振良說，現在的人，家戶隨手一打開自來水的方便性，大多數的人都不知道「井」在過去是對每一個人是有多麼的重要，就如現在的很多古崗人也不知道以前的古崗村，曾經駐紮過有陸軍、海軍、空軍、二棲蛙人部隊等，而現在所知道的只有翟山坑道一事。

董振良還是以他一貫的的獨立製片方式，這一回更沒有向任何一公部門和民間團體的補助，只有在他自己的臉書上尋求認同者的捐助，獲得不少認同者的鼓勵與捐款贊助，讓他又有了創作的新動力。

金門籍導演董振良工作室有專屬電影放映室，播放他歷年作品，常吸引粉絲前往觀賞。圖／...
金門籍導演董振良工作室有專屬電影放映室，播放他歷年作品，常吸引粉絲前往觀賞。圖／董振良提供
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