高雄大遠百20名小小彩妝師 躍升一日網紅

2019-08-17 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



根據資策會調查報告顯示，國人近8成每日使用手機超過2小時，社群網路順勢興起帶動國人使用IG、FB，家長們更是喜歡將家中的小朋友打扮得水水的模樣PO在各大網路媒體上，透過影像、圖片PO文與親朋好友互動及分享。

高雄大遠百今天和法國專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER合作，舉辦「小小彩妝師美麗養成體驗營」由專業彩妝師率領近20名小朋友互動體驗，從認識肌膚結構到基礎清潔、保養、防曬、流行彩妝等一連串專業課程，讓參加的小小彩妝師從小培養美感。

高雄大遠百店長毛郅國表示，走在流行時尚尖端的百貨服務業，持續帶給民眾2019秋冬流行彩妝及服飾，近年來氣墊粉餅一路爆紅，今年更升級為多重功效，像是MAKE UP FOR EVER、Dior、香奈兒、資生堂、植村秀等品牌皆有推出氣墊粉餅，是想要兼具美白、防曬、無瑕光澤肌的女孩必備的彩妝神器。

另外，從今天起到9月4日止，高雄大遠百和高雄市政府環境保護局合作，舉辦化妝品空瓶回收，民眾持HAPPY GO卡及館內化妝品正櫃正貨空瓶10個，到9樓客服中心兌換由高雄市環境保護局所提供的「毛寶EKO’S環保洗碗精450g」1瓶，希望消費者養成化妝品、保養品回收廢棄空瓶的好習慣。