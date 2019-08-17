親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被柯P說在醫院陪病很大牌 黃國昌致歉：內疚、難過

白冰冰喪女22年 竟遭貴婦當面狠嗆「妳沒小孩」

金門頻傳鯨豚擱淺 縣府邀你加入志工培訓

2019-08-17 19:34聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

近年來鯨豚擱淺事件日益頻仍。根據TCSN鯨豚擱淺資料庫統計顯示，今年度全國各地所累積的鯨豚擱淺通報紀錄上半年度達92筆，較去年上半年度為多，其中金門的鯨豚擱淺通報紀錄占了11筆，已超過去年全縣整年度的通報數。金門縣政府將於8月28日首次在金門舉辦「鯨豚擱淺志工培訓工作坊」，歡迎關注海洋生態議題、熱愛自然與生命，以及有興趣加入擱淺志工團隊的民眾們踴躍報名。

縣府表示，海洋委員會海洋保育署自成立以來，不斷整合各地救援能量，而金門縣水產試驗所自今年起也加入鯨豚擱淺處理組織網，與金門岸巡及金門縣野生動物救援暨保育協會共同處理鯨豚擱淺通報案件。 鯨豚擱淺又可分為死亡通報及活體通報，收到通報後相關單位須派員至現場勘查，量測並記錄擱淺鯨豚外觀，如為活體鯨豚則需展開接力式照護，不論最終是否成功野放，背後都需要一群龐大的熱心志工。

雖然目前為止金門未有活體擱淺的案例，但為因應未來可能遇到活體鯨豚擱淺的情況，由協會規畫辦理鯨豚擱淺志工培訓工作坊及志工招募，期待在地的鄉親一同加入擱淺志工的行列。課程將於8月28日(三)上午在金門縣水產試驗所舉行，建議18歲以上民眾報名參與，邀請到在鯨豚保育第一線服務十餘年的中華鯨豚協會郭祥廈專員擔任培訓講師，就「金門常見鯨豚種類簡介與辨識技巧」、「擱淺現場保定作業原則與實作」、「復健現場基本作業介紹」及「復健後鯨豚野放流程介紹」等四大主題進行分享。

報名網址：https://reurl.cc/a2nxY或掃描QR Code，報名截止日期為8月23日(五)，活動採名額限制，錄取名單預計於8月20日(二)起分批公布在協會臉書專頁。

近年來鯨豚擱淺事件日益頻仍，今年度金門的鯨豚擱淺通報紀錄佔了11筆，圖為岸巡總隊...
近年來鯨豚擱淺事件日益頻仍，今年度金門的鯨豚擱淺通報紀錄佔了11筆，圖為岸巡總隊協助處理擱淺死亡的鯨豚。圖／金門岸巡總隊提供
分享

鯨豚金門復健
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44

植物獵人洪信介：我的人生全部都在山林裡了

2019-08-17 12:23

仁寶電腦放環境公益假 志工化身墾丁陸蟹守護天使

2019-08-17 11:34

畫家張德怡岡山辦佛畫聯展 用畫筆讓佛微笑示人

2019-08-17 10:28

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

臻愛董事長月領4千塊學徒做起 打下婚宴飯店版圖

2019-08-17 08:56

考清潔隊 臨時員「可加分」惹議

2019-08-16 23:14

清潔員：不要貼標籤「靠關係進來 還是得做事」

2019-08-16 23:10

助遺孤、捐餐費 陳壽祥送愛20年

2019-08-16 23:05

「用鏡頭交朋友」 偏鄉募二手相機

2019-08-16 22:58

廣達電與義大合體發展智慧醫療 林百里稱：緣分到了

2019-08-16 18:46

「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44

83歲導護志工20年認養19遺孤 餐費捐學校教育儲蓄戶

2019-08-16 17:23

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

這位市長施政滿意度高年輕照曝光 網驚呼：歐巴

2019-08-16 23:54

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

2019-08-17 12:44

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53

台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21

台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗

2019-08-16 21:26

竹東晚間住宅火警 30多隻浪浪遭到祝融之災

2019-08-17 16:22

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44

基隆八堵鐵橋煥然一新 重現天空藍美麗地標

2019-08-17 10:51

影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶

2019-08-17 12:06

廣原小熊長胖1公斤 台東林管處：母熊棄養的可能性不高

2019-08-17 11:28

女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48

兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣

2019-08-16 22:27

要說再見了！宜蘭童玩節明天閉幕 最後一天精彩全都上

2019-08-17 15:44

搶台南「文旦王」下營農會祭重金獎勵柚農

2019-08-16 19:47

餐飲業「要昏倒」！台中2工程大停水 影響11.7萬戶

2019-08-16 23:01

超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51

礁溪櫻花馬徵選志工 給風衣給保險有早午餐與紀念品

2019-08-17 11:35

陳柏惟PO中分年輕照 網嘆：髮型毀了你啊！

2019-08-17 13:29

臻愛董事長月領4千塊學徒做起 打下婚宴飯店版圖

2019-08-17 08:56

北門遊客中心彩繪新妝 每天限量送100支冰棒至月底

2019-08-16 23:27

北市承德汽車商圈拆6處違建 業者反彈

2019-08-16 23:47

高手在民間 老農民土法煉鋼自培10餘種金針花

2019-08-17 10:50

台中鐵路高架 5地下道年底動工填平

2019-08-16 23:10

清潔員：不要貼標籤「靠關係進來 還是得做事」

2019-08-16 23:10

ㄚ爸在這裡！台東上百萌娃參加爬行賽 爸媽喊破喉

2019-08-17 16:22

新北金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：好甜地瓜不買可惜

2019-08-17 16:56

新北投車站第二期工程完工開幕 迎回當年歷史記憶

2019-08-17 13:53

美麗景點豆腐岬 將變身宜蘭水上運動基地

2019-08-17 14:35

新竹動物園年底開放！蔡英文搶先逛 林智堅臉書直播

2019-08-16 23:42

考清潔隊 臨時員「可加分」惹議

2019-08-16 23:14

來眷村挑戰奪寶解謎 中壢馬祖新村推出實境遊戲

2019-08-17 07:53

影／金牌國標舞老師教出小舞王 小舞者笑：我變美了

2019-08-17 09:23

魚夫「雨的布魯斯」美食書 林右昌：基隆吃好料看這本

2019-08-17 13:52

禁清潔隊員穿制服入超商？北市府：誤會啦

2019-08-16 23:45

美食新天地／金山綺雞餐廳 小卷米粉湯鮮甜

2019-08-16 23:37

植物獵人洪信介：我的人生全部都在山林裡了

2019-08-17 12:23

通學步道新校舍月底開學啟用 竹市新校園運動立典範

2019-08-17 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top