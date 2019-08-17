金門頻傳鯨豚擱淺 縣府邀你加入志工培訓

2019-08-17 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



近年來鯨豚擱淺事件日益頻仍。根據TCSN鯨豚擱淺資料庫統計顯示，今年度全國各地所累積的鯨豚擱淺通報紀錄上半年度達92筆，較去年上半年度為多，其中金門的鯨豚擱淺通報紀錄占了11筆，已超過去年全縣整年度的通報數。金門縣政府將於8月28日首次在金門舉辦「鯨豚擱淺志工培訓工作坊」，歡迎關注海洋生態議題、熱愛自然與生命，以及有興趣加入擱淺志工團隊的民眾們踴躍報名。

縣府表示，海洋委員會海洋保育署自成立以來，不斷整合各地救援能量，而金門縣水產試驗所自今年起也加入鯨豚擱淺處理組織網，與金門岸巡及金門縣野生動物救援暨保育協會共同處理鯨豚擱淺通報案件。 鯨豚擱淺又可分為死亡通報及活體通報，收到通報後相關單位須派員至現場勘查，量測並記錄擱淺鯨豚外觀，如為活體鯨豚則需展開接力式照護，不論最終是否成功野放，背後都需要一群龐大的熱心志工。

雖然目前為止金門未有活體擱淺的案例，但為因應未來可能遇到活體鯨豚擱淺的情況，由協會規畫辦理鯨豚擱淺志工培訓工作坊及志工招募，期待在地的鄉親一同加入擱淺志工的行列。課程將於8月28日(三)上午在金門縣水產試驗所舉行，建議18歲以上民眾報名參與，邀請到在鯨豚保育第一線服務十餘年的中華鯨豚協會郭祥廈專員擔任培訓講師，就「金門常見鯨豚種類簡介與辨識技巧」、「擱淺現場保定作業原則與實作」、「復健現場基本作業介紹」及「復健後鯨豚野放流程介紹」等四大主題進行分享。