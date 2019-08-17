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大華國小獲教育部閱讀磐石獎 小朋友開心夜宿圖書館

2019-08-17 17:42聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市鳥松區大華國小以「三生有幸、READER啟徑」，獲108年度教育部閱讀磐石獎。校長邵秋桃表示，學校從推動「閱讀小博士」授證開始，還舉辦夜宿圖書館活動，改變許多孩子閱讀習慣，以前不太想讀書，很沈迷3C，但為了全班與自己爭取榮譽，現在很多學生都愛上閱讀。

大華國小舉行全校學生動起來的「主題書展」，依主題邀請作家與學生互動，經由學生學習單的回饋，除了陶冶學生素養，也增進師生互動的感情。為了照顧特殊學生，相關主題書展讓特殊生勇敢做自己，並在大眾面前展現才藝，例如一位妥瑞症學生就勇敢說自己也是妥瑞症，他寫的植物詩更宣洩了不被理解的孤單與痛苦，讓全班同學及老師為之動容。

邵秋桃說，學校的「毛毛蟲圖書館」環境舒適，老師們從營造樂讀氛圍到閱讀策略課程的設計，是以READER 6個歷程去檢視與推動，R（reading）檢視學校SWOT 分析，六個清楚簡單歷程與策略讓老師們容易掌握。E （environment） 建置校園閱讀環境， A（action）發展閱讀課程，並決定以生態、生命、生活閱讀為學習內容，D（deliver）由個人行動傳遞感染到群體做教師增能，然後E（evaluation）對課程及活動做評鑑反思以發展課程，R（recycle）讓大孩子有機會及能力帶小孩子進行閱讀，同時也意謂教師必須讓課程持續滾動修正，發展永續的三生課程。

教師在班級配合識字量測驗結果，提供學生選書依據，鼓勵學生善用喜閱網，進行閱讀闖關，自我檢測對於文本的理解能力。採多元獎勵制度鼓勵小朋友閱讀，個人是閱讀小博士認證，團體則是悅讀楷模班，在學期末結算全校班級借閱量前五名，由良性的互動競爭，提升班級借閱量。

大華國小閱讀推動除了重視課程結構，也重視學生的需求，以生活有勁、生命有敬、生態有境為文本選擇主軸、更依學生的需要，觀照到每個孩子的心理層面，不只鼓勵孩子大量閱讀，也要細心品味並印證自己的內心。讓孩子養成會閱讀、會發表、會寫作、會實踐、會思辯，並進而成為一位終身學習者。

高雄市鳥松區大華國小推「夜宿圖書館」活動，小朋友和書香共眠。圖／高雄市教育局提供
高雄市鳥松區大華國小推「夜宿圖書館」活動，小朋友和書香共眠。圖／高雄市教育局提供
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高雄市鳥松區大華國小獲108年度教育部閱讀磐石獎，「毛毛蟲圖書館」環境舒適。圖／...
高雄市鳥松區大華國小獲108年度教育部閱讀磐石獎，「毛毛蟲圖書館」環境舒適。圖／高雄市教育局提供
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高雄市鳥松區大華國小推「夜宿圖書館」活動，小朋友和書香共眠。圖／高雄市教育局提供
高雄市鳥松區大華國小推「夜宿圖書館」活動，小朋友和書香共眠。圖／高雄市教育局提供
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