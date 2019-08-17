雨勢趨緩高市防災降級 李四川：持續戒備

2019-08-17 13:30 中央社 高雄17日電



高雄連日豪雨今天中午雨勢趨緩，高雄市災害應變中心今天中午12時起由二級調整為三級開設，高雄市副市長李四川上午赴災害應變中心坐鎮關心災情並指示持續戒備應變。

隨著西南風逐漸減弱，高雄地區午後天氣趨於緩和，李四川了解各區降雨及災害應變處理，指示持續留意局部陣雨，他說，目前通報災情共28案，無新增災情，且都已結案。

路竹頂寮地區因地勢低窪，受大潮影響，長年飽受海水倒灌之苦，自今年4月起辦理水利改善工程。近期豪雨，李四川今天前往視察當地水情及工程現況，並指示加快規劃長期改善方案，以解決海水倒灌、內水不易排出問題。

國民黨總統參選人、市長韓國瑜「平日忙市政、假日跑選舉」。李四川先前表示，如果防災必要，一級開設因應，市長就要坐鎮災防中心；但二級開設由副市長來就可以。

因應行政院農委會水土保持局仍發布高雄市維持71條土石流紅色警戒、23條土石流黃色警戒。高市府迄今撤離4377人，包括那瑪夏區1256人、甲仙區696人、桃源區827人、六龜區787人、杉林區347、茂林區96人、美濃區368人。

另外，左營區上午瞬間大雨造成翠華路雙向一度積水半個輪胎高。轄區左營警分局指出，這是瞬間大雨造成，雨勢不久稍歇，積水很快就退了，對當地交通影響不大。