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高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄市今天上午雨勢不小，但隨著西南風逐漸減弱，午後天氣可望趨於緩和，高雄市政府災害應變中心今午12點起調整為三級開設。不過高雄市副市長李四川擔心路竹頂寮地區長年飽受海水倒灌之苦，特別前往視察改善工程，要求加快規畫長期解決方案，解決問題。

高雄市災害應變中心今天中午起調整為三級開設，但持續留意局部熱對流所造成的陣雨，目前已通報災情共28案，沒有新增災情，都已結案。水土保持局仍發佈高雄市維持71條土石流紅色警戒、23條土石流黃色警戒。另這兩天因山區豪雨，高市那瑪夏、甲仙、桃源、六龜、杉林、茂林及美濃等區共預防性撤離4377人。

高雄路竹頂寮地區因地勢低窪，易受潮汐影響，長年飽受海水倒灌之苦，副市長李四川今早特別前往視察當地水情及水利改善工程。他表示，經水利署補助，此地今年4月起已執行水利改善工程應急，但他要求水利局爭取經費、加快規劃長期改善方案，經費未到位前，由市府預算先行墊付，儘速解決海水倒灌問題。

水利局表示，路竹頂寮鄰近三公宮一帶，屬於興達港內灣區域，地勢低窪，周邊護岸高度低於大潮水位，農曆6至8月時受潮汐影響，海水倒灌更為嚴重。目前水利局規劃在東側堤岸加高50公分、施作長度約320公尺，並設置防潮閘門及通行便橋，經費約1350萬元，同時在另一側施作簡易排水設施，配合抽水機抽排，防止內水溢流。

高雄市副市長李四川（前排）今早冒雨路竹飽受海水倒灌之苦的路竹頂寮地區。圖／高雄市...
高雄市副市長李四川（前排）今早冒雨路竹飽受海水倒灌之苦的路竹頂寮地區。圖／高雄市政府提供
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高市路竹頂寮地區地勢低，易受潮汐影響，飽受海山倒灌之苦。圖／高雄市政府提供
高市路竹頂寮地區地勢低，易受潮汐影響，飽受海山倒灌之苦。圖／高雄市政府提供
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高雄市李四川土石流
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