仁寶電腦放環境公益假 志工化身墾丁陸蟹守護天使

2019-08-17 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



每年8至10月是墾丁陸蟹媽媽下海釋幼繁殖季，穿越馬路時卻面臨「路殺」（過往車輛輾壓死亡）危機；仁寶電腦公司綠色推動小組除贊助陸蟹保育人員夜間工作所需的LED頭燈，號召同仁攜家帶眷組「墾丁護蟹志工團」，昨晚連續第4年到屏東縣滿州鄉港口村，化身陸蟹守護天使，用具體愛心行動協助陸蟹媽媽平安過馬路。

2011年起，位於北台灣的仁寶電腦公司持續關懷最南端的陸蟹保育，除了每年捐贈陸蟹保育人員夜間工作所需要的LED頭燈，讓地方保育人員及生態觀察者，在光線昏暗之際提升可見度，除提升駕駛人注意，也避免發生意外，更號召同仁攜家帶眷組成「仁寶墾丁護蟹志工團」，協助大腹便便的陸蟹媽媽過馬路；仁寶電腦總經理翁宗斌說，仁寶對環境保護有份責無旁貸的社會責任，今年特新增公益與環境志工假，鼓勵更多同仁響應環境綠色服務。

仁寶電腦綠色推動小組資深副總經理魏秋瑞說，從捐贈到企業志工服務，希望一步步，帶給墾丁當地生態保育人員精神上的肯定與鼓勵，也期待能吸引更多志工參與，使得保育活動在地產業化；每年農曆7、8月，正是墾丁陸蟹離開生活區域前往海岸產卵時節，因為沿海道路開發，母蟹需躲過飛馳的車輛，馬拉松式穿越馬路，才能順利抵達海岸產卵，這幾年來還有外來種黃瘋蟻的威脅，導致陸蟹族群量快速下降，部分物種面臨滅絕的危機。