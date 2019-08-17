立秋、擂茶英語怎講？ 外籍生高雄農村體驗大家幫翻譯

2019-08-17 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄一日農夫團隊以農村體驗活動，今天接待一群國內、外年輕學子，無論是下田採果，客家擂茶，或品嘗美濃在地料理，都讓這些活力十足的青年，對於高雄農村的精彩，留下深刻印象。

以「深入了解高雄特色」為主軸的國際夏令營，有來自日本、韓國、美國及越南等國家的青年學生，還有分別來自成大、淡江、文藻、中山、高師大、高科大、高雄大學的學生，一起走進高雄農村，體驗由自然生態、六產農業及在地人文所形塑成的農業文化。

這場活動包含下田採果，客家擂茶，及美濃在地料理等農村元素的體驗，每名外籍生都有一位本國同學陪同，除文化情誼交流，協助語言溝通，也相當重要，尤其在大家較為陌生的農村相關用語解釋上，讓這場活動，除了認識高雄農村，也成了一堂「農村外語戶外教室」課程。

承辦活動的社區為大家說明「立秋後，芭樂會越來越甜」，只見學生們對於「立秋」一詞，開始交頭接耳，或手機上網查資料，一到美濃，在行程中遇見的如「擂茶」、「高麗菜封」等對外籍人士較為陌生的事物，也讓大家絞盡腦汁，因此多認識很多農村相關的外語詞彙，使得一場農村體驗活動，增添不少知識性。