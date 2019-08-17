親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傳郭柯王恐破局？王金平：只要有心融合會達成

垃圾換車票！現在這裡沒人想亂丟寶特瓶了

畫家張德怡岡山辦佛畫聯展 用畫筆讓佛微笑示人

2019-08-17 10:28聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

佛畫老師張德怡繪製佛像已邁入第10個年頭，率20餘名得意門生，在高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿的觀世音菩薩佛畫作，想帶領賞畫人士欣賞以微笑示人的觀音法像。張德怡今特意舉辦開幕會，展期將至8月25日。

據悉，張德怡自幼就愛繪畫，從東方設計大學美術工藝系畢業後，涉獵油畫、國畫繪畫技巧，精進探索中西藝術領域；但談及踏入佛畫界的因緣，張德怡只能用一句「玄妙」形容。

張德怡說，10年前某日清晨，她才依稀醒來、準備起床梳洗，卻猛然頓失意識，當時只聽到一個聲音輕輕地說，「去畫觀世音菩薩的法相吧」，語畢，她才驚醒。當時張德怡仍滿腦子納悶，不久後，女兒又拿回一張佛光山南台別院才藝招生宣傳單，她就毅然踏入學習佛畫的世界。

曾有繪畫底子的張德怡，學起佛畫也是從畫蓮花、荷花等佛畫基本元素入手，過去從未閱覽過西安、敦煌相關書籍的她，腦海中卻一直浮現佛相，「只要心靜下來，就能看到」，也因此，張一直覺得自己前世或許跟佛有緣。等張德怡學習到一個階段，就開始將腦海中的佛相親筆畫出來。

有別於臨摹技法，張德怡更堅持重新創稿，讓每幅佛畫作都是獨一無二的創作，想讓世人看到安心、歡喜、微笑示人的佛像畫。

張德怡踏入佛畫界5年後開始招收學生，近日率門下22名學生展出「十方蓮華佛畫展」，展出近百件作品；展期從即日起至8月25日，在岡山文化中心一樓展區展出。

佛畫老師張德怡借高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿...
佛畫老師張德怡借高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿的觀世音菩薩佛畫作。圖／張德怡提供
分享
佛畫老師張德怡借高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿...
佛畫老師張德怡借高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿的觀世音菩薩佛畫作。圖／張德怡提供
分享
佛畫老師張德怡借高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿...
佛畫老師張德怡借高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿的觀世音菩薩佛畫作。圖／張德怡提供
分享
佛畫老師張德怡借高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿...
佛畫老師張德怡借高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿的觀世音菩薩佛畫作。圖／張德怡提供
分享

岡山佛光山
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

考清潔隊 臨時員「可加分」惹議

2019-08-16 23:14

清潔員：不要貼標籤「靠關係進來 還是得做事」

2019-08-16 23:10

助遺孤、捐餐費 陳壽祥送愛20年

2019-08-16 23:05

「用鏡頭交朋友」 偏鄉募二手相機

2019-08-16 22:58

廣達電與義大合體發展智慧醫療 林百里稱：緣分到了

2019-08-16 18:46

「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44

83歲導護志工20年認養19遺孤 餐費捐學校教育儲蓄戶

2019-08-16 17:23

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

高雄辦衛生麻將大賽？ 潘恒旭：要討論

2019-08-16 14:19

金門博餅趣 老外欲罷不能

2019-08-16 14:11

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

金門中秋博狀元餅起跑 連「阿兜仔」也瘋狂

2019-08-16 11:17

高雄多功能經貿區「特貿三」 招商條件更利投資

2019-08-16 09:39

飛夢林學員謝師恩 滿桌好菜滿滿感動

2019-08-16 09:27

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

這位市長施政滿意度高年輕照曝光 網驚呼：歐巴

2019-08-16 23:54

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31

野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢

2019-08-16 19:04

新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32

台中5處地下道填平 今年底開工

2019-08-16 12:04

新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪

2019-08-16 17:00

苗124線又傳土石坍塌 雙向交通受阻

2019-08-16 11:20

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33

台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21

被指禁清潔隊員值勤穿制服進超商 北市府澄清

2019-08-16 16:04

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視

2019-08-16 19:25

注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

新北勞工局出新招 玩遊戲抽氣炸鍋了解政策

2019-08-16 11:42

北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議

2019-08-16 13:37

延管完工 台南下營西連里19戶終於有自來水

2019-08-16 12:21

台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗

2019-08-16 21:26

視察2千萬消防指揮救災硬體 鄭文燦直抓20公斤破壞剪

2019-08-16 12:27

20公尺樂高忍者村台茂登場 免費變身忍者闖關拿禮物

2019-08-16 15:21

台中市首輛迪士尼彩繪公車 週末快閃現身

2019-08-16 13:40

女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48

兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣

2019-08-16 22:27

搶台南「文旦王」下營農會祭重金獎勵柚農

2019-08-16 19:47

金門中秋博狀元餅起跑 連「阿兜仔」也瘋狂

2019-08-16 11:17

竹縣竹北稻米達人出爐 兄弟檔包下第一、三名

2019-08-16 15:53

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

廣達電與義大合體發展智慧醫療 林百里稱：緣分到了

2019-08-16 18:46

餐飲業「要昏倒」！台中2工程大停水 影響11.7萬戶

2019-08-16 23:01

北市承德汽車商圈拆6處違建 業者反彈

2019-08-16 23:47

北門遊客中心彩繪新妝 每天限量送100支冰棒至月底

2019-08-16 23:27

台南國土計畫猶如豐富「鍋燒意麵」 民眾可參與提意見

2019-08-16 19:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top