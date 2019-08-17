畫家張德怡岡山辦佛畫聯展 用畫筆讓佛微笑示人

2019-08-17 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



佛畫老師張德怡繪製佛像已邁入第10個年頭，率20餘名得意門生，在高雄岡山文化中心舉辦「十方蓮華」佛畫師生聯展，展出近百幅獨力創稿的觀世音菩薩佛畫作，想帶領賞畫人士欣賞以微笑示人的觀音法像。張德怡今特意舉辦開幕會，展期將至8月25日。

據悉，張德怡自幼就愛繪畫，從東方設計大學美術工藝系畢業後，涉獵油畫、國畫繪畫技巧，精進探索中西藝術領域；但談及踏入佛畫界的因緣，張德怡只能用一句「玄妙」形容。

張德怡說，10年前某日清晨，她才依稀醒來、準備起床梳洗，卻猛然頓失意識，當時只聽到一個聲音輕輕地說，「去畫觀世音菩薩的法相吧」，語畢，她才驚醒。當時張德怡仍滿腦子納悶，不久後，女兒又拿回一張佛光山南台別院才藝招生宣傳單，她就毅然踏入學習佛畫的世界。

曾有繪畫底子的張德怡，學起佛畫也是從畫蓮花、荷花等佛畫基本元素入手，過去從未閱覽過西安、敦煌相關書籍的她，腦海中卻一直浮現佛相，「只要心靜下來，就能看到」，也因此，張一直覺得自己前世或許跟佛有緣。等張德怡學習到一個階段，就開始將腦海中的佛相親筆畫出來。

有別於臨摹技法，張德怡更堅持重新創稿，讓每幅佛畫作都是獨一無二的創作，想讓世人看到安心、歡喜、微笑示人的佛像畫。