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高雄山區仍土石流紅色警戒 農路待搶通

2019-08-17 09:06中央社 高雄17日電

高雄市連日豪雨造成道路落石難行，包括桃源、那瑪夏等山區今天雨勢已經減緩，但土石流紅色警戒未解除，撤離的居民暫時無法返家，更迫切的是山區農路亟待搶通才能運送農產品。

16日晚上起山區雨勢減緩，統計12小時的累計雨量約40毫米，山區主要對外道路都已搶通，包括六龜區往扇平山莊附近的台27線大量落石，昨天已清空，今天可以暢行；不過因為連日降雨，土石含水量高，很多產業道路落石還在，部分交通仍然受阻。

桃源區四社部落聯外道路路基淘空，路面崩塌寬5公尺、長約30公尺，區公所已先行搶修部分路段，但基於安全，仍然封閉，居民交通只能改走替代道路。

農民擔心的是四社部落山上還有數萬公斤未採收的芒果，區公所允諾天氣好轉會加速以鋼板樁鋪設道路，以利農作物運送下山。

那瑪夏也有很多產業道路落石未清，那瑪夏區長白樣‧伊斯理鍛今天告訴中央社記者，包括瑪雅產業道路、紅花子農路還有未清除的落石，影響作物運送，區公所已調度機具進場清理。

農路落石未清的還有六龜區新發里、新威里及寶來里，山上多種植竹筍，雨後是採收竹筍的好時機，區長楊孝治說，已調度機具要馬上搶通，才免於影響農民收益。

今天山區雨勢減緩，24小時累計雨量，桃源區和那瑪夏區約在100毫米，不過天氣仍然不穩定，加上土石流紅色警戒包括六龜、桃源、甲仙、茂林及那瑪夏等都未解除，市府仍要確保山區保全戶安全，民政局長曹桓榮說，目前仍維持撤離居民人數4377人。

那瑪夏六龜農民
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