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臻愛董事長月領4千塊學徒做起 打下婚宴飯店版圖

2019-08-17 08:56聯合報 記者趙容萱╱即時報導

臻愛花園飯店董事長林志成26歲在易牙居公館店。圖／林志成提供
臻愛花園飯店董事長林志成26歲在易牙居公館店。圖／林志成提供
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英雄不怕出身低！臻愛花園飯店董事長林志成出身農家，窮怕了，立志要賺一千萬元，國中捨棄升學到餐廳學徒，拒絕染上菸、酒、賭惡習，如今擁有鎖臻愛花園飯店台北京華館、台中豐原館、高雄岡山館，台中高鐵旗艦館進入完工階段，打下一片江山，他以自身打拚經歷，奉勸輕人不要怪現在環境，不要自怨自艾、自暴自棄，設定好目標，努力執行，尤其在起步的階段，要相信自己，不要放棄，也不要覺得收入少，只要努力工作、認真工作，成功之日指日可待。

臻愛花園飯店董事長林志成18歲在蓮園餐廳當廚師，下班後與同事坐在路邊吃飯。圖／林...
臻愛花園飯店董事長林志成18歲在蓮園餐廳當廚師，下班後與同事坐在路邊吃飯。圖／林志成提供
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林志成說，兒時因台灣經濟起飛，從小看有錢人把錢存銀行利滾利累積財富很羡幕，立志要賺一千萬元，他算一算如果讓他念完大學再來賺錢，浪費好幾年，到台北國際學舍附設湘菜館當學徒打雜，月領4千。

林志成上班第一天他就後悔，當時餐廳員工中午休息，抽菸、喝酒、打麻將，想打退堂鼓，但好勝心強的他不願回家低頭，轉念「既然工作環境無法改變，那就改變自己的心態」，菸酒花錢，打麻將賭錢也會輸錢，他堅持不學，改當跑腿，剩餘空檔拿來學雕花、做料理，精進自己的廚藝。

林志成說，做了一年多，彭園湘菜館展店缺人手，他轉職過去，後來自願降薪調到炒菜部門，盡快學到各家的各種菜系，再跳槽蓮園餐廳當炒菜廚師，薪水翻了好幾倍，為了達成賺一千萬夢想，他不忘投資自己，下班後他念了延平中學綜合商業科補校，下課後再打工幫餐廳送宵夜，日子過得很充實。

林志成廚藝有成後，與哥哥合夥開便當店、易牙居點心坊，35歲達標。林志成印象深夜是當兵前，開便當店第一天做了100個便當卻沒顧客，他開發新客源，成功打進附近證券公司，靠著餐廳等級菜色、每天都有不同菜色，而且品質堅持，從一天150個便當做到750個便當，單月最高有上百萬進帳，直到收到兵單才把店盤出去，退役後，經營易牙居點心坊讓他深刻體會客戶服務重要性，都為他往後的婚宴餐廳經營奠下基礎。

高鐵台中站旁的臻愛花園飯工程進入最後收尾階段，接近完工，圖為臻愛花園飯店示意圖。...
高鐵台中站旁的臻愛花園飯工程進入最後收尾階段，接近完工，圖為臻愛花園飯店示意圖。圖／林志成提供
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臻愛花園飯店董事長林志成。記者趙容萱／攝影
臻愛花園飯店董事長林志成。記者趙容萱／攝影
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