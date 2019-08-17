臻愛董事長月領4千塊學徒做起 打下婚宴飯店版圖

2019-08-17 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



臻愛花園飯店董事長林志成26歲在易牙居公館店。圖／林志成提供 分享 facebook

英雄不怕出身低！臻愛花園飯店董事長林志成出身農家，窮怕了，立志要賺一千萬元，國中捨棄升學到餐廳學徒，拒絕染上菸、酒、賭惡習，如今擁有鎖臻愛花園飯店台北京華館、台中豐原館、高雄岡山館，台中高鐵旗艦館進入完工階段，打下一片江山，他以自身打拚經歷，奉勸輕人不要怪現在環境，不要自怨自艾、自暴自棄，設定好目標，努力執行，尤其在起步的階段，要相信自己，不要放棄，也不要覺得收入少，只要努力工作、認真工作，成功之日指日可待。

臻愛花園飯店董事長林志成18歲在蓮園餐廳當廚師，下班後與同事坐在路邊吃飯。圖／林志成提供 分享 facebook

林志成說，兒時因台灣經濟起飛，從小看有錢人把錢存銀行利滾利累積財富很羡幕，立志要賺一千萬元，他算一算如果讓他念完大學再來賺錢，浪費好幾年，到台北國際學舍附設湘菜館當學徒打雜，月領4千。

林志成上班第一天他就後悔，當時餐廳員工中午休息，抽菸、喝酒、打麻將，想打退堂鼓，但好勝心強的他不願回家低頭，轉念「既然工作環境無法改變，那就改變自己的心態」，菸酒花錢，打麻將賭錢也會輸錢，他堅持不學，改當跑腿，剩餘空檔拿來學雕花、做料理，精進自己的廚藝。

林志成說，做了一年多，彭園湘菜館展店缺人手，他轉職過去，後來自願降薪調到炒菜部門，盡快學到各家的各種菜系，再跳槽蓮園餐廳當炒菜廚師，薪水翻了好幾倍，為了達成賺一千萬夢想，他不忘投資自己，下班後他念了延平中學綜合商業科補校，下課後再打工幫餐廳送宵夜，日子過得很充實。