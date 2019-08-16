親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

國道1號永平工商校車與貨櫃車車禍 23人輕傷

廣達電與義大合體發展智慧醫療 林百里稱：緣分到了

2019-08-16 18:46聯合報 記者王昭月╱即時報導

「有那麼好的醫療與AI（人工智慧）的人才，台灣為什麼不能站上世界第一的舞台」，廣達電腦董事長林百里為此花兩年多時間走訪醫療院所，布局智慧醫療計畫，最終決定與義大醫療體系合作，昨天完成簽約，林百里笑稱，兩大體系進行智慧醫療合作，未來將會是「廣」、「義」的大。

林百里今午南下高雄，與義大醫療體系醫策委主委杜元坤簽下「胸腔X光攝影之電腦輔助判讀系統：外部資料驗證研究開發計畫」合作備忘錄，邁出智慧醫療合作的第一步。

林百里表示，AI是一個國家經濟力的展現，為此廣達電著手開發許多AI設備，2016年起他更一家家醫院進行拜訪，最終發現與義联集團致力打造「歡樂、健康、財富」的理念契合，因此決定進一步攜手合作，並計畫以10年為期推動智慧醫療，他認為，這次的合作是「緣份到了」，相信台灣優秀的醫療與優質AI兩相結合一定能成為世界第一。

義大先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇表示，AI可以幫助醫師提升醫療的品質及準確率，義大醫療體系旗下三家醫院，可提供許多醫療資訊給廣達電的智慧醫療平台，讓醫療品質更進化。

其實義联集團創辦人林義守甚早就相準智慧醫療的發展潛力，去年整合旗下醫院與大學成立智慧醫療中心，並推動12個AI研究計畫，學校也將成立智慧學院，如今又與知名的廣達電合作，借重強大的AI科技，可望更加如虎添翼。

義大先進醫療整合發展委員會副主委張肇松表示，不只X光等影像技術，在基因等各方面亦都能進一步合作，朝向「精準醫療」及「預防性醫學」的目標發展。

廣達電腦董事長林百里（左一）與義联醫療體系決策委員會主委杜元坤（中）今天簽約，將...
廣達電腦董事長林百里（左一）與義联醫療體系決策委員會主委杜元坤（中）今天簽約，將合力推動智慧醫療。右為義大醫療先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇。記者王昭月／攝影
分享
廣達電腦董事長林百里(左一）與義大醫療體系決策委員會主委杜元坤（中）共同簽約，進...
廣達電腦董事長林百里(左一）與義大醫療體系決策委員會主委杜元坤（中）共同簽約，進行智慧醫療合作。記者王昭月／攝影
分享
廣達電腦與義大醫療體系合作，共推智慧醫療。記者王昭月／攝影
廣達電腦與義大醫療體系合作，共推智慧醫療。記者王昭月／攝影
分享

AI義大攝影
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

83歲導護志工20年認養19遺孤 餐費捐學校教育儲蓄戶

2019-08-16 17:23

影／綠島昨山林大火 今仍有零星火勢

2019-08-16 14:25

高雄辦衛生麻將大賽？ 潘恒旭：要討論

2019-08-16 14:19

金門博餅趣 老外欲罷不能

2019-08-16 14:11

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

金門中秋博狀元餅起跑 連「阿兜仔」也瘋狂

2019-08-16 11:17

高雄多功能經貿區「特貿三」 招商條件更利投資

2019-08-16 09:39

飛夢林學員謝師恩 滿桌好菜滿滿感動

2019-08-16 09:27

恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46

恆春搶孤 32隊拚攻頂、立委選戰另類較勁

2019-08-15 23:31

臨時有事？ 高市增臨托據點

2019-08-15 23:15

屏縣10傑出演藝團隊 接力展演

2019-08-15 23:10

高美館出任務：年輕人請進來

2019-08-15 23:04

高雄左營新增本土登革熱病例 周邊社區感染可能性高

2019-08-15 18:53

高雄山區雨勢稍歇 台29線那瑪夏路段提早放行

2019-08-15 17:26

高雄大雨未結束 韓國瑜指示局處提高警覺戒備

2019-08-15 17:17

名嘴爆公文都李四川批 李回嗆：能不能批還要她教嗎？

2019-08-15 17:14

搶救823戰功碉堡 議員董森堡籲保留

2019-08-15 16:36

「嚇到腿軟」六龜土石流狂瀉 夫妻外出購物逃過一劫

2019-08-15 15:42

韓國瑜要求警巡工地納勤務惹議 高市警局長出聲緩頰

2019-08-15 15:15

勞動部前部長陳雄文 明正式接任高雄市副市長

2019-08-15 15:08

我屏東我驕傲 10支傑出演藝團隊接力演給你看

2019-08-15 14:57

罷韓遊行申請被駁 Wecare高雄：市府故意要「卡」

2019-08-15 13:48

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

高雄市左營新上里50多歲女性3度就醫 今確診本土登革熱

2019-08-15 18:52
看更多

熱門文章

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

快儲水！台中近10萬戶停水46小時惹怨 台水解釋原因

2019-08-16 10:35

中元離中秋還一個月 不二坊蛋黃酥已大排長龍

2019-08-15 22:41

影／14歲國中生跑步暈倒OHCA 緊急CPR加AED救命

2019-08-15 22:12

奪回村長！他輸2票驗票變平手 抽籤逆轉勝成功4連霸

2019-08-16 10:06

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29

「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44

韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50

承德汽車商圈違建 北市府今強拆6處

2019-08-15 23:28

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31

苗124線又傳土石坍塌 雙向交通受阻

2019-08-16 11:20

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

被指禁清潔隊員值勤穿制服進超商 北市府澄清

2019-08-16 16:04

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33

台中5處地下道填平 今年底開工

2019-08-16 12:04

台南法拍研習營因雨順延 8月20日iPhone起標1元

2019-08-16 10:14

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

「新北市貢寮國際海洋音樂祭」 超強卡司掀翻搖滾浪潮

2019-08-16 08:16

青春山海線淡水到三貂角 新北串玩145公里

2019-08-16 00:07

北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議

2019-08-16 13:37

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32

視察2千萬消防指揮救災硬體 鄭文燦直抓20公斤破壞剪

2019-08-16 12:27

延管完工 台南下營西連里19戶終於有自來水

2019-08-16 12:21

車位難求 嘉市要建4座停車場

2019-08-15 23:22

中壢中元藝術節 打造5米超大型創意神豬

2019-08-16 07:36

他種地瓜甜度11.27度等同西瓜 勇奪金山甘藷王第一名

2019-08-16 09:31

台中市首輛迪士尼彩繪公車 週末快閃現身

2019-08-16 13:40

高雄市警巡查工地納勤務 警政署：應回歸專業

2019-08-15 22:11

竹科工安環保月 兒童劇黃金海底城8月23日開放索票

2019-08-16 09:40

影／綠島山林大火 空勤直升機出動灑水濃煙驚人

2019-08-16 09:27

新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪

2019-08-16 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top