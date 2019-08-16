廣達電與義大合體發展智慧醫療 林百里稱：緣分到了

2019-08-16 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「有那麼好的醫療與AI（人工智慧）的人才，台灣為什麼不能站上世界第一的舞台」，廣達電腦董事長林百里為此花兩年多時間走訪醫療院所，布局智慧醫療計畫，最終決定與義大醫療體系合作，昨天完成簽約，林百里笑稱，兩大體系進行智慧醫療合作，未來將會是「廣」、「義」的大。

林百里今午南下高雄，與義大醫療體系醫策委主委杜元坤簽下「胸腔X光攝影之電腦輔助判讀系統：外部資料驗證研究開發計畫」合作備忘錄，邁出智慧醫療合作的第一步。

林百里表示，AI是一個國家經濟力的展現，為此廣達電著手開發許多AI設備，2016年起他更一家家醫院進行拜訪，最終發現與義联集團致力打造「歡樂、健康、財富」的理念契合，因此決定進一步攜手合作，並計畫以10年為期推動智慧醫療，他認為，這次的合作是「緣份到了」，相信台灣優秀的醫療與優質AI兩相結合一定能成為世界第一。

義大先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇表示，AI可以幫助醫師提升醫療的品質及準確率，義大醫療體系旗下三家醫院，可提供許多醫療資訊給廣達電的智慧醫療平台，讓醫療品質更進化。

其實義联集團創辦人林義守甚早就相準智慧醫療的發展潛力，去年整合旗下醫院與大學成立智慧醫療中心，並推動12個AI研究計畫，學校也將成立智慧學院，如今又與知名的廣達電合作，借重強大的AI科技，可望更加如虎添翼。