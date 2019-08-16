澎無籍船筏年底取得驗證 否則明年禁出海泊靠

2019-08-16 19:18 中央社 澎湖縣16日電



澎湖無籍船筏要注意了！澎湖縣政府農漁局籲請船主務必在年底前取得合法驗證身分，否則明年1月起，將被禁止泊港、出海。

澎湖縣政府農漁局表示，縣府在98年所訂定的「澎湖縣無籍船筏暫行管理辦法」，109年1月1日起廢止，籲請無籍船主在期限前完成合法化，以免屆時無籍船筏禁止泊港、出海。

農漁局指出，澎湖縣無籍船在暫行管理辦法訂定時，共列管有739艘，現今已高達922艘，無籍船筏數量堪稱全台最多，還曾衍生非法漁業與載客，甚至走私等不法情事，嚴重危及海洋與船席等問題。

農漁局強調，船舶法第9條明定：「中華民國船舶非領有中華民國船舶國籍證書、中華民國臨時船舶國籍證書、遊艇證書或小船執照，不得航行。」但澎湖許多船主為規避費用，當初建造或購買時漁船、舢舨或船筏時，並未辦理驗證，已違法使用船舶10多年，對大多合法船舶而言，有違公平原則。

農漁局表示，現有無籍船所有人申辦自用遊艇程序，可向航港局公告的7家機構申請驗證，再向航港局辦理註冊「自用遊艇」，取得證書方可泊靠、出港，檢驗費用依船體長度大小在2萬8000元至4萬2000元不等。

農漁局為使民眾檢驗便利，成立有專責窗口，提供船主諮商，並將請驗證機構配合，視受理案件情形，安排集中檢驗，縮減等候時間。船主可向農漁局漁政管理科程先生洽詢，電話9262620轉127。