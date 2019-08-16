83歲導護志工20年認養19遺孤 餐費捐學校教育儲蓄戶

2019-08-16 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市108年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會，今天在樹德家商舉行，市府祕書長楊明州嘉勉6300多名導護志工對維護學童上放學安全的貢獻。83歲的鳳山區中正國小志工陳壽祥，為善不欲人知，將每學期導護志工誤餐費全數捐給學校教育儲蓄戶，幫助更多弱勢學童。

高雄市超過200所學校設有導護志工隊，導護志工總人數約6300多人。楊明州表示，孩子們上下學安全格外重要，除了落實交通安全教育，要建構校園周邊完善的通學環境，導護志工們也扮演極為重要的角色。志工既能幫孩子注意車輛、引導安全過馬路，也是校園的親善大使，做為學校與家長們之間的溝通橋梁，是學校不可或缺的寶貴資產。

主辦單位安排「有您真好」互動儀式，由楊明州分別為7位獲獎志工代表戴上彰顯導護身分的紅色臂章，象徵志工們無私奉獻的情操與大愛的精神。

83歲的陳壽祥，擔任志工服務已20年，長期陪伴學校身障學童學習，讓孩子感受到無限的溫暖。不只在學校，他還在榮民服務處、海光社區曾擔任志工，推動長者關懷照顧，20年來已認養19名遺孤，讓他們可以衣食無虞、放心求學，每學期的導護志工誤餐費也全數捐給學校教育儲蓄戶，為善不欲人知。「我很快樂！」貧窮出身的他說，出生是中日戰爭，成長時是國共內戰，他不怕吃苦，也得到很多貴人相助，希望自己也能成為孩子的貴人。

大社區大社國小58歲志工蕭秀娥，靠著賣蔥油餅維生，雖然收入微薄卻愛心滿分。她的先生與兒子不久前因病離世，但她並沒有因此消沉不振，還決定投入導護志工服務，希望完成先生的遺願，盡一己之力保護更多的學生。獅甲國小劉明德擔任志工服務18年，除了擔任導護志工之外，在學校需要其他人力支援時，總是在第一時間報名參加，愛心不落人後，曾獲頒教育芬芳錄與全國好人好事代表。