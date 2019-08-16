高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下
有種餓叫阿嬤覺得你餓！高雄楠梓區一家阿嬤經營的小吃攤，每份餐點的分量都多到不可思議，阿嬤生怕客人吃不飽，一份炒飯多到連便當盒都裝不下。一位女子上網分享，自己只是點了2份炒飯，竟讓一家3口連吃2餐才解決，她笑稱「這樣的霸氣阿嬤讓我很生氣，氣到不上來報給大家知道，我對不起自己」。
該位女子在臉書社團「爆怨公社」分享，她稱自己只各點一份50元肉絲炒飯和70元羊肉炒飯，但身兼廚師的阿嬤卻瘋狂添飯、加肉，還一邊跟她說「給你兒子吃飽一點」。照片中的炒飯在鍋中翻炒成一堆小山，超大份量連便當盒都滿到合不起來，最終阿嬤用塑膠袋打包裝不下的炒飯給她。
從女子分享的照片可見，阿嬤的炒飯不只是飯多，連料也十分實在，滿滿的肉塊與蔬菜一起溢出便當盒。女子還說，回家後她和老公、兒子一起吃這2份炒飯，沒想到份量多到連隔天的早餐也一併解決，只好PO上臉書與網友分享，要大家千萬不要放過這家阿嬤炒飯。
據悉，這家阿嬤炒飯位於楠梓區右昌街的美食廣場，雖然不是每份炒飯都會多到滿出來，但絕對可以裝滿一整個便當盒，還有網友分享，若是帶小孩或學生去點餐，阿嬤一定會「塞好塞滿」。網友說，「真的很大份，別再幫阿桑打廣告，已經排很久了」、「上次去買個炒麵加10元麵，全家都吃飽...」、「太超過了，一定要用新台幣懲罰她」。
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