高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45 聯合新聞網 綜合報導



高雄楠梓區一家阿嬤經營的小吃攤，一份炒飯多到連便當盒都裝不下。圖擷自／爆怨公社 分享 facebook 有種餓叫阿嬤覺得你餓！高雄楠梓區一家阿嬤經營的小吃攤，每份餐點的分量都多到不可思議，阿嬤生怕客人吃不飽，一份炒飯多到連便當盒都裝不下。一位女子上網分享，自己只是點了2份炒飯，竟讓一家3口連吃2餐才解決，她笑稱「這樣的霸氣阿嬤讓我很生氣，氣到不上來報給大家知道，我對不起自己」。

該位女子在臉書社團「爆怨公社」分享，她稱自己只各點一份50元肉絲炒飯和70元羊肉炒飯，但身兼廚師的阿嬤卻瘋狂添飯、加肉，還一邊跟她說「給你兒子吃飽一點」。照片中的炒飯在鍋中翻炒成一堆小山，超大份量連便當盒都滿到合不起來，最終阿嬤用塑膠袋打包裝不下的炒飯給她。

從女子分享的照片可見，阿嬤的炒飯不只是飯多，連料也十分實在，滿滿的肉塊與蔬菜一起溢出便當盒。女子還說，回家後她和老公、兒子一起吃這2份炒飯，沒想到份量多到連隔天的早餐也一併解決，只好PO上臉書與網友分享，要大家千萬不要放過這家阿嬤炒飯。