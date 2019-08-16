高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市清潔隊員工作非常辛苦，將資源垃圾回收細分。圖／高雄市環保局提供 分享 facebook 高雄市環保局清潔隊員八月首度對外大規模招考，開出正、備選669名，結果吸引1萬3000人報名。市議員陳麗娜今天抨擊臨時人員最高加7分，違背政府機關用人公平原則爭議。高雄市環保局長袁中新表示，臨時人員報考加分在其他縣市也有同樣措施，此次招考為委外辦理，力求公平公正公開。

高雄市清潔隊編制龐大共3251人，過去招聘僅限內部臨時人員轉任，被外界詬病；106年是近年來的第一次對外招考，但只針對清潔車駕駛。近年因隊員平均52歲年齡層偏高，退休加上臨時人員進用停止，今年8月將是最大規模的對外招考。8月31日筆試，9月1日術科測驗。

高雄市議員陳麗娜指環保局的清潔隊員甄試，爆出現職臨時人員最高加7分，違背政府機關用人公平原則爭議，應立即停止甄試作業。

環保局表示，今年正、備取預計錄取669人，報名者有1萬3000多人。高雄市清潔隊的臨時人員有300多名，並不是所有人都報名參加甄試。臨時人員加分標準是必須服務滿1年以上，1個月加0.15分，最多加到7分。過去也有民代認為臨時人員服務多年，應該有些優惠條件，這樣的加分方式也出現在其他縣市的清潔隊員招考。環保局與清潔隊職工的關係，適用於私法，加分在法規上站的住腳。