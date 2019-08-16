高雄辦衛生麻將大賽？ 潘恒旭：要討論

2019-08-16 14:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



高雄市觀光局要辦衛生麻將大賽，觀光局長潘恒旭表示，這是網友的建議，如果過年期間，賣年貨的三鳳中街有意願舉辦，促銷年貨，可以考慮。

潘恒旭說，有媒體就網友的建議來問他，他覺得如果是過年期間辦，找專賣年貨的三鳳中街合辦，一起促銷年貨，也是可以，但要三鳳中街管理委員會有意願，他要先跟三鳳中街管委會討論。