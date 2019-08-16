金門中秋博狀元餅起跑 連「阿兜仔」也瘋狂

2019-08-16 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門中秋博狀元餅活動今年是第14年舉辦，金門縣副縣長黃怡凱（左一）與航空、觀光業者今天也下場搶先體驗，相當開心。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門中秋節的年度盛事「中秋博狀元餅」即將從8月31日起，展開為期半個月活動，今年縣府以「金好」為主題，除了持續規畫五鄉鎮賽、總兵署博餅小劇場、後浦商圈博餅體驗外，今年更力求創新，特別在台灣及澎湖等六大機場舉辦博餅迎賓體驗，還有網美最愛的~穿博餅劇古裝與超巨型狀元拉霸機，盛情邀請台灣與大陸的遊客一起參與，除了可感受閩南獨特的風俗外，還要讓大家博得好運一整年。

中秋節即將來臨，縣府今天特別在金城鎮總兵署內舉辦「中秋博狀元餅」記者會，活動由鱟劇團「嫦娥奔月」迷你劇逗趣開場下，揭開序幕。金門縣副縣長黃怡凱、金門縣觀光處長丁健剛以及與會貴賓，一起敲鑼，宣告活動即將開始。

今天的記者會還特別安排「美國國會助理訪問團」下場體驗博餅，10多位外國人首次接觸博餅，除了耐心聽翻譯解說外，每個人丟骰子，都丟的很認真，現場氣氛相當High，外國人都覺得很新鮮，一玩再玩，欲罷不能。

金門中秋博狀元餅活動今年是第14年舉辦，活動自今年8月31日至9月15日舉辦，有「金好運~機場迎賓博餅趣、碼頭博餅趣、金好禮~集章換好禮、金好看~博餅小劇場、金好康~店家博餅樂、後浦商圈博餅樂、金好玩~鄉鎮博餅賽、金好彩~團客博餅樂」等六大金好，要讓大家博得好運一整年。

丁健剛表示，此次活動最大的亮點是遊客持當日來金機票，在北中南與澎湖馬公等各機場，就可以獲博餅一次，搶先在異地就能體驗樂趣。活動期間於晚上7時在總兵署演出博餅小劇場，看完小劇場遊客可參與著古裝、博餅等體驗，而最受民眾歡迎的鄉鎮博餅賽，訂於8月31日在於五鄉鎮同日展開，預估全縣當日將超過5千鄉親與遊客共同參與。