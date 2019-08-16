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高雄多功能經貿區「特貿三」 招商條件更利投資

2019-08-16 09:39聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄多功能經貿園區最精華土地「特貿三」開發案。圖／高雄市都發局提供
高雄多功能經貿園區最精華土地「特貿三」開發案。圖／高雄市都發局提供
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為紓解高雄市府財政困難，高雄市政府都發局推出大規模都市更新招商投資案，力圖「開源」增加市庫收入。這次推出的投資標的，是高雄多功能經貿園區最精華土地「特貿三」開發案。

都發局長林裕益說，「特貿三」基地，占地5.3公頃(1萬6062坪)，坐落在85大樓、高雄展覽館、市立總圖書館旁的最精華土地，極具發展潛力，是高雄港區金鑽土地，企業詢問度相當高。

都發局綜合企劃科長鍾坤利說，「特貿三」分有南、北兩塊基地，面積共5.3公頃，是以「都市更新」結合「權利變換」、「設定地上權」方式，招商開發，公告權利金底價新台幣96億元。

都發局說，本案北基地約3.1公頃（9387坪），採「設定地上權」方式開發，權利金23億8938萬元，分9期繳納，存續期間為70年。南基地約2.2公頃（6675坪），係採「權利變換」方式開發，可興建住宅使用，權利金72億1,062萬元，分3期繳納。

林裕益說，「特貿三」是市府與台電公司合作開發案，分南、北兩個基地，位在高雄港灣水岸廊帶最精華區位，極具發展潛力。為提高招商投資誘因，訂有「興建期間地租減免」及「增量容積獎勵」等措施，開發規模投資金額超過新台幣265億元。昨起招商公告到12月10日截止。

都發局為讓讓各界了解「特貿三」優勢潛力及招商條件，9月2日在台北君悅酒店、9月4日在高市府四維行政中心多媒體簡報室舉辦招商說明會。

高雄多功能經貿園區「國公營土地」占6成以上，市府必須與國公營企業加強合作，招商引資，才能加速高雄核心港區發展，「特貿三」招商開發，就是市府與國營事業台電公司合作「公辦都更」開發案的成功案例。

林裕益坦言，「特貿三」開發案，前市府曾於去 年6月首次公告招商結果，沒有任何企業廠商參與投標。去年底，新市府上任後，都發局即積極與台電公司協商討論，參酌各企業界意見，重新檢討招商文件，調整南基地的開發方式、北基地的地上權存續年期，以及全區付款方式，大幅提升投資誘因。

都發局強調，為提高投資誘因，開發商享有「興建期間地租減免」的優惠，在民國110年6月4日前核定都市更新事業計畫，還能獲得「最高20%增量容積」獎勵。

都發局表示，為減輕開發商的財務壓力，招商案將地上權存續期間延長為70年，權利金又分9期支付，簽約前第一期收取總額的20％，之後每年一期收取10％。

都發局又說，本次招商公告，也調整南基地為「全區權利變換」方式開發，開發商於完成都更後，取得土地及建物所有權。可搭配北基地的「設定地上權」開發，打造結合「會議展覽」、「購物商場」、「企業辦公」、「國際飯店」、「水岸住宅」五合一的世貿會展園區。

高雄多功能經貿園區最精華土地「特貿三」開發案。圖／高雄市都發局提供
高雄多功能經貿園區最精華土地「特貿三」開發案。圖／高雄市都發局提供
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