恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



流傳百餘年的屏東縣恆春中元豎孤棚（搶孤）民俗活動，今晚在恆春東門城廣場熱鬧登場，在藝人表演暖場、發送孤品後，來自全國各地32隊、256名選手齊聚賽場，第1階段先以疊羅漢方式攀爬刮除棚柱的牛油，第2階段再由攻旗手隻身攀上棚頂，搶奪順風旗；最後在地隊伍包辦前三名，去年第3名的德和福興宮隊攻旗手尤信予，不到5分鐘就登頂摘冠，去年冠軍的滿州體育會隊居次，盤天宮第3。

恆春豎孤棚是從清朝流傳至今的中元普渡活動之一，原為4根柱，前恆春鎮長葉明順12年前為擴大參與規模增至36柱，中間4柱供「好兄弟」攀爬，開放32隊、每隊8人，以團隊合作方式競爬；多年下來，「北頭城、南恆春」中元搶孤活動，已成為台灣中元民俗月的特色民俗活動之一 ，恆春命名豎孤棚，因「豎」是閩南語抱爬的意思。

今年有32隊參賽爭奪30萬元的冠軍獎金，除了去年冠軍滿州體育會尋求二連霸，去年被斬斷連霸的大光地區，今年一口氣派出3隊出賽，每年都到恆春互訪交流宜蘭頭城搶孤隊，今年又來踢館；另外，尋求屏東第2選區連任的民進黨立委莊瑞雄，今年遇上國民黨提名、議長周典論女兒周佳琪強力挑戰，2人都請在地服務團隊組隊參賽，將選舉戰火延伸到搶孤會場。

由於這幾年比賽多遇上雨天，棚柱上塗抺的牛油易脫落，為增加比賽公平性，恆春鎮公所今年接受裁判組建議，更換防水性高的土黃色牛油，潤滑度增加；晚上9時過後登場的豎孤棚比賽，第一階段各隊先以疊羅漢方式除去牛油，中場短暫休息進入第2階段攻頂，各隊攻旗手運用綁布技巧和體力緩緩攀爬到孤棚頂台搶冠軍順風旗，不時可見有人從半空摔落安全網，驚呼聲和加油聲此起彼落，今天恆春地區天氣不穩定，仍吸引不少民眾到場。