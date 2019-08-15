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金門醫院冷氣故障一週 病患家屬叫苦連天

2019-08-15 22:11中央社 金門縣15日電

衛生福利部金門醫院今天表示，由於冷氣檢修工具及冷媒材料等屬危險物品，必須透過船運才能運抵金門；台灣廠商預計19日到院展開修復工作，全院冷氣可望21日恢復正常運作。

金門在9日飆出攝氏39.9度的高溫，金門醫院空調也在當天跳機，熱壞了前來求診的病患和家屬；令人不可思議的是，冷氣故障整整一週卻未修復，病患家屬叫苦連天，直呼，生病已經很可憐了，還得忍受難耐高溫，真是情何以堪。

金門醫院繼昨天在官網緊急公告後，今天再發布新聞表示，綜合醫療大樓空調系統是由2台冰水主機提供冷氣，其中一台在9日上午異常跳機，院方立即與金門地區空調廠商進行緊急故障排除；但受限於專業技術及材料，仍無法恢復正常運轉，只能有一台主機供應冷氣。

院方除了對特殊醫療單位如加護病房及手術室等，儘可能維持工作溫度攝氏22到23度外，其他空間維持工作溫度25到26度。

此外，院方立即聯絡台灣原廠派員到院檢修。金門醫院總務室主任邊金靜表示，受到交通及人力派遣因素影響，台灣原廠技術人員昨天才到院，檢測後發現主因是冷媒不足。

邊金靜表示，相關檢修工具及700公斤冷媒材料等屬危險物品，無法由空運到金門，必須透過船運，廠商現正積極備料中，預計19日到院展開修復工作，預定21日完成。

金門醫院表示，造成就醫民眾及家屬之不便，深表歉意。

金門

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