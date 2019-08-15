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高雄左營新增本土登革熱病例 周邊社區感染可能性高

2019-08-15 18:53聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市今天新增1例本土登革熱確診個案，是居住於左營區新上里50多歲女性，也在左營區工作，8月12日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心嘔吐症狀，到診所就醫，14日因症狀仍未緩解至醫院就醫及通報。抽血檢驗登革熱NS1快篩陽性，衛生單位隨即安排住院防蚊隔離，今天確診登革熱第二型。今年本土登革熱病例累計達51例。

高雄市衛生局表示，個案近期無出國史，活動地以居住地及工作地為主，每天下午至左營區新上里龍華市場購物，發病前曾至鼓山區美術館、旗山區大山里活動中心及美濃區德興里餐廳、左營區新上里餐廳、鼓山區龍子里餐廳及左營區稽徵所等地活動。同住接觸者2人，無疑似症狀，經查個案有市場的活動史且住家附近鄰近商圈、學校、醫院，人流複雜，依據疫情現況初步研判，個案於左營區新上里周邊社區感染的可能性較高。

防疫團隊與區級指揮中心已前往個案居住地、活動地、工作地，執行社區疫情調查、病媒蚊密度調查及孳生源清除工作。衛生局今天已派病媒監測人員針對確診個案活動警戒範圍，進行左營區新上里龍華市場及周邊鄰近社區的病媒蚊密度調查，總計調查117戶，查獲38個積水容器，其中5個已孳生傳播登革熱的病媒蚊幼蟲。且於個案居住地大樓旁及工作地內，都查獲病媒蚊幼蟲，顯示存有登革熱傳播風險。

衛生局提醒市場、公園、學校等人流密集之處，如果環境中存在大量病媒蚊，一旦病毒入侵，將導致疫情快速擴散蔓延，請基層醫療院所加強通報警覺度，民眾全力配合防疫工作。

高雄市左營區新增1例本土登革熱確診個案，防疫團隊加強孳生源清查。圖／高雄市衛生局...
高雄市左營區新增1例本土登革熱確診個案，防疫團隊加強孳生源清查。圖／高雄市衛生局提供
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登革熱病媒蚊

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