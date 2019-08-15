高雄市左營新上里50多歲女性3度就醫 今確診本土登革熱

2019-08-15 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市今天新增第51例本土登革熱確診個案，為住在左營區新上里50多歲女性，12日發病後3度就醫才由醫院快篩並通報，今疾管署確診為登革熱第二型。衛生局表示，個案居住及工作都在左營區，每天下午會到龍華市場購物，且住家鄰近商圈、學校、醫院，人流複雜，初判在新上里周邊社區感染的可能性高，第一時間已完成疫調、孳生源清查等防治工作，明展開緊急噴藥作業。

衛生局疫調發現，個案發病前曾到美術館、旗山區大山里活動中心、美濃區德興里餐廳、左營區新上里餐廳、鼓山區龍子里餐廳及左營區稽徵所等地活動，同住接觸者2人尚無疑似症狀。防疫人員今上午在龍華市場及周邊社區查獲38個積水容器，其中5個已孳生孑孓，個案居住大樓旁及工作地也都查獲病媒蚊幼蟲，顯示該區登革熱傳播風險高。