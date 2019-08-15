開闢客源 上千旅客金門研學行

2019-08-15 18:30 中央社 金門縣15日電



金門縣政府今天表示，因應中國大陸暫停47個城市赴台自由行，縣府將開闢客源，開創金門觀光更多可能性；例如金廈研學旅行嘉年華系列活動吸引了上千名旅客，是可努力的方向。

縣府觀光處表示，「2019華羅庚金盃．金廈研學旅行嘉年華系列活動」，由廈門旅遊集團主辦，廈門廈旅國際旅行社與金門萬吉旅行社承辦，結合兩岸旅遊資源與在地畜牧產業生態，體驗不同於彼此的在地文化。

系列活動金門站從水頭碼頭出發，來自兩岸、香港、馬來西亞等地1600名旅客，走訪陳景蘭洋樓、成功坑道、金門畜試所、中山林等金門知名文化點，涵蓋戰役史蹟、畜牧和植物產業生態，透過遊戲、挑戰與創意攝影，進行研學活動。

活動今天熱鬧落幕，1600名大小朋友2天來走訪金門不同風味景點，留下深刻印象，很多人說下次還要再來。

觀光處指出，7月小三通入出境20萬5085人次、入境10萬3957次與落地簽8473人次，紛紛改寫歷年單月最高紀錄。因應大陸自8月1日起暫停47個城市赴台自由行，縣府將陸續推動台灣地區、東北亞、東南亞旅客的相關政策，並檢視改善旅遊環境與體質，希望透過各種方式，爭取更多客源，開創金門觀光更多可能性。

觀光處長丁健剛表示，縣府12日拜會國台辦，爭取政策突破，希望金廈澎旅遊節活動延續辦理；也盼透過廈門144小時跨境免簽政策，吸引國際跨境旅客赴金門旅遊。此外，推動金門成為研學活動、企業教育訓練基地，也是努力方向。

觀光處說，例如這2天的金廈研學旅行嘉年華系列活動吸引了1600名旅客，成效不錯。