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新竹市長林智堅馬祖行 乘船看藍眼淚出海賞鷗

2019-08-15 17:52中央社 馬祖15日電

馬祖藍眼淚。 圖／連江縣政府提供
馬祖藍眼淚。 圖／連江縣政府提供
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新竹市長林智堅與市府團隊馬祖行，除了展開五星學習之旅，同時也參加夜間藍眼淚遊程以及出海賞鷗，親身感受馬祖觀光魅力。

市長林智堅與市府團隊14日晚間在連江縣長劉增應陪同下前往北海坑道欣賞最著名的馬祖藍眼淚，眾人乘著搖櫓船前進，體驗如同電影般的夢幻美景。今天上午接續參加生態賞鷗遊程，搭乘賞鷗船前往北竿鐵尖島，當看見成群飛行的燕鷗交織排列出嶄新多變的圖案，搭配海上的明媚風光，每個人都深深感動不已。

此行還幸運見到「神話之鳥」－黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤影，在天空飛舞盤旋覓食，林智堅及市府團隊都說能見到如此美景，真的非常開心。

林智堅馬祖藍眼淚

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