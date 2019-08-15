高雄大雨未結束 韓國瑜指示局處提高警覺戒備

2019-08-15 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



根據氣象預報，高雄近日仍會有大雨襲擊，今天上午山區雨勢特別大，高市府宣布5山區停班課，下午市長韓國瑜主持防災會議，韓國瑜聽取簡報，並與桃源、茂林、那瑪夏、甲仙等各區公所視訊，最後提醒各局處要提高警覺備戰。

韓國瑜下午主持防災會議，聽取簡報與區公所視訊後，最後致詞提醒各局處，晚上市區恐有大雨，要大家注意安全，並請提高警覺，備戰今晚可能的豪大雨。但會議結束後，韓國瑜立即離去，未接受媒體訪問，改由副市長李四川回應防災事宜。

對於5區停班課決定，李四川說，今天早上11點半，他就跟5區在應變中心視訊，原則上大概只有六龜報告有1戶後面土石流有點淹進家裡，但因人不在，所以人員本身是安全的，市府也派人趕快做一個處理。

李四川說，今天雨下的很大，有些道路有一些坍方，所以在中午的時候就把5區宣布下午停班停課；同時在12點的時候，就從三級開設改為二級開設，3點半召開工作會議。

對於撤離山區居民，李四川說，撤離的部分，農委會有幾條紅色土石流警戒，有保全戶必須要去撤離，下午4點大概會全部撤離完畢。

有媒體問，因為雨量好像比較集中在那瑪夏和桃源區，但是卻有5區停班課，停班課標準為何？李四川說，如果談標準，5個區原則上6個小時雨量差不多200多毫米，按這樣來倍數乘，當然會超過；且六龜、甲仙幅員相當大，茂林也相當大，所以這5個區就同時讓它停班停課。