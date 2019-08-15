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她畢生投入排灣族刺繡工藝 登錄台東傳統刺繡保存者

2019-08-15 16:49聯合報 記者潘欣中╱即時報導

76歲的台東縣太麻里鄉大王部落排灣族婦人陳利友妹，畢生投入傳承原民刺繡工藝，縣文化處日前登錄她為台東縣傳統工藝「排灣族（大王部落）傳統刺繡」保存者，也是台東縣第一人；縣文化處長鍾青柏今天和太麻里鄉長王重仁到她家，合頒「文化資產傳統工藝登錄證書（編號01）」證書，對她傳承原住民傳統工藝奉獻的心力和貢獻，表達謝意和敬意。

人稱「陳媽媽」的陳利友妹，出生太麻里鄉大王部落，家中有10個兄弟姊妹，但只有她從小就對刺繡有興趣，自幼跟著母親學刺繡；她擅長將排灣族的各種紋樣，如祖靈像圖紋、人頭紋、太陽紋等以刺繡技法創作，作品具東排灣地區的文化特色，顯現族群持續累積與發展的軌跡，更展現部落的人文與社會生活風貌。

陳利友妹的手藝精巧細緻、配色鮮豔奪目，刺繡作品被台灣和日本多所大型博物館珍藏，最近也受到日本阪急百貨公司邀請至日本參展；雖已76歲高齡、兒孫滿堂，「陳媽媽」除了在家繼續創作，也致力傳承祖先的刺繡工藝，常到排灣族鄉鎮及學校義務授課，希望能將排灣族的刺繡文化永久傳承；她笑說，她的字典裡沒有「退休」，刺繡工藝為她帶來滿滿活力。

縣文化處長鍾青柏說，文化處依文資法規定審查原住民族無形文化資產傳統工藝及保存者，今年通過登錄、認定陳利友妹為台東縣傳統工藝「排灣族（大王部落）傳統刺繡」的保存者；文化處未來將與中央合作協助陳利友妹做保存維護工作，期許排灣族的傳統工藝刺繡能夠繼續保存、傳承及創新。

台東縣文化處長鍾青柏（左）今天和太麻里鄉長王重仁到陳利友妹（中）家，合頒「文化資...
台東縣文化處長鍾青柏（左）今天和太麻里鄉長王重仁到陳利友妹（中）家，合頒「文化資產傳統工藝登錄證書（編號01）」證書，對她傳承原住民傳統工藝奉獻的心力和貢獻，表達謝意和敬意。圖／台東縣政府提供
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排灣族台東

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