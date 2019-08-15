高雄青少年性價值觀與態度調查 9%同意可發生性行為

2019-08-15 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄張老師中心與高雄市莒光獅子會，今天舉辦「『青』聽你的『忄』『生』—高雄市地區青少年性價值觀與態度調查發表會」，有11%的學生認為戀愛中的青少年發生性行為，有助於兩人的感情提升；9%的學生同意為了滿足男女雙方的生理需求，在青少年時期可以發生性行為。

高雄張老師中心針對國小高年級、國中、高中，共37所學校進行調查，總共回收4596份問卷。從問卷中發現，「向異性表達好感時，我能考慮對方的感受，避免造成對方的困擾」，有3%不同意。「如果男女兩人單獨見面出遊，就代表兩人正在戀愛交往，是男女朋友的關係」，有13%認同，但仍有32%是在模糊地帶。

在「面對不想要的戀愛交往邀約時，我能在不傷害雙方友誼下拒絕對方」的問題中，有9%不同意，但仍有26%是在模糊地帶。「戀愛中的青少年發生性行為，有助於兩人的感情提升」，有11%同意，但仍有22%是在模糊地帶。

調查「為了滿足男女雙方的生理需求，在青少年時期可以發生性行為」，有9%學生同意，有16%是在模糊地帶。而認為「當男／女朋友要求發生性行為時，如果拒絕對方，他／她可能就不會愛我了」，有9%同意，仍有25%是在模糊地帶。

認為「如果身邊的朋友都有性行為經驗，我沒有的話，就代表我很遜且沒有面子」，有6%同意，仍有11%在模糊地帶。對於「我可以接受用身體換取金錢的概念」，有6%同意，9%是在模糊地帶。「我認為性侵害或性騷擾，只會發生在女生身上」的有6%同意。「我覺得被性騷擾是丟臉的事，如果發生了我會忍耐不說」，有6%同意。

張老師中心表示，從問卷調查統計中發現，大部分青少年對於性價值觀與態度抱持著正確的觀念，懂得用對方法與他人相處。但也顯示了少數不同意見的青少年，仍是需要多關懷及宣導的對象，期盼可以落實性教育，為孩子打造一個安全的環境讓他們願意說出口。

教師許雅芬表示，當遇到讓你不舒服的事情時，一定要語氣堅定的說「不」，或者勇敢對外求助；性教育不僅是性生理知識的教導，同時也應該著重「情感教育」、「尊重身體的自主權與隱私權」，學生學習合宜的情感表達方式及具備處理情感關係的能力，以建立自尊及正確價值觀。

心理師陳惠英說，青少年時期由於性荷爾蒙變化及生理的迅速發展，在心態上青少年易藉由性行為來表示自己的自主及成長。當青少年性觀念若有偏差，易對愛情、婚姻認知錯誤，產生懷孕或性方面的衝動或不當後果。