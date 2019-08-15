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高雄青少年性價值觀與態度調查 9%同意可發生性行為

2019-08-15 16:36聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄張老師中心與高雄市莒光獅子會，今天舉辦「『青』聽你的『忄』『生』—高雄市地區青少年性價值觀與態度調查發表會」，有11%的學生認為戀愛中的青少年發生性行為，有助於兩人的感情提升；9%的學生同意為了滿足男女雙方的生理需求，在青少年時期可以發生性行為。

高雄張老師中心針對國小高年級、國中、高中，共37所學校進行調查，總共回收4596份問卷。從問卷中發現，「向異性表達好感時，我能考慮對方的感受，避免造成對方的困擾」，有3%不同意。「如果男女兩人單獨見面出遊，就代表兩人正在戀愛交往，是男女朋友的關係」，有13%認同，但仍有32%是在模糊地帶。

在「面對不想要的戀愛交往邀約時，我能在不傷害雙方友誼下拒絕對方」的問題中，有9%不同意，但仍有26%是在模糊地帶。「戀愛中的青少年發生性行為，有助於兩人的感情提升」，有11%同意，但仍有22%是在模糊地帶。

調查「為了滿足男女雙方的生理需求，在青少年時期可以發生性行為」，有9%學生同意，有16%是在模糊地帶。而認為「當男／女朋友要求發生性行為時，如果拒絕對方，他／她可能就不會愛我了」，有9%同意，仍有25%是在模糊地帶。

認為「如果身邊的朋友都有性行為經驗，我沒有的話，就代表我很遜且沒有面子」，有6%同意，仍有11%在模糊地帶。對於「我可以接受用身體換取金錢的概念」，有6%同意，9%是在模糊地帶。「我認為性侵害或性騷擾，只會發生在女生身上」的有6%同意。「我覺得被性騷擾是丟臉的事，如果發生了我會忍耐不說」，有6%同意。

張老師中心表示，從問卷調查統計中發現，大部分青少年對於性價值觀與態度抱持著正確的觀念，懂得用對方法與他人相處。但也顯示了少數不同意見的青少年，仍是需要多關懷及宣導的對象，期盼可以落實性教育，為孩子打造一個安全的環境讓他們願意說出口。

教師許雅芬表示，當遇到讓你不舒服的事情時，一定要語氣堅定的說「不」，或者勇敢對外求助；性教育不僅是性生理知識的教導，同時也應該著重「情感教育」、「尊重身體的自主權與隱私權」，學生學習合宜的情感表達方式及具備處理情感關係的能力，以建立自尊及正確價值觀。

心理師陳惠英說，青少年時期由於性荷爾蒙變化及生理的迅速發展，在心態上青少年易藉由性行為來表示自己的自主及成長。當青少年性觀念若有偏差，易對愛情、婚姻認知錯誤，產生懷孕或性方面的衝動或不當後果。

教授黃秀霞表示，從調查報告看見高雄市的青少年對於性的認識與態度仍有一些模糊地帶，呼籲青少年和家長「就4要L.O.V.E」，重新檢視青少年的性態度，用對方法愛人與愛自己。 L （Listen）要傾聽內在聲音， O（Own）要保護自己， V（Value）要有正確的性價值觀，E（Esteem）要學習尊重。

高雄張老師中心與高雄市莒光獅子會，舉辦「『青』聽你的『忄』『生』—高雄市地區青少...
高雄張老師中心與高雄市莒光獅子會，舉辦「『青』聽你的『忄』『生』—高雄市地區青少年性價值觀與態度調查發表會」。圖／高雄張老師中心提供
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性行為高雄市

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