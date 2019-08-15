搶救823戰功碉堡 議員董森堡籲保留

2019-08-15 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



國共對峙時期，西半島著名小古崗一營區，因為超過50年以上歷史，符合文資身份認定資格，軍方送請文化局進行文資審議，但文化局與軍方對於軍史與砲堡的歷史價值不是很熟悉，金門縣議員董森堡日前會同國防部軍備局等相關單位前往會勘，經現勘後，這些營區其中最重要的四座155加農砲砲堡與相關營舍可望全數列冊追蹤，後續將由相關單位討論撥交事宜，盼能完整保留當年823砲戰時期國軍最重要的反砲戰陣地。

位於金城鎮古崗村與珠山村交界的小古崗一營區，構建年代在民國45年左右，迄今已逾60餘年的歷史，根據823戰史記載，民國47年駐紮小古崗的部隊為陸軍野戰砲兵第六○○羣691營（保羅部隊），是當時最重要的反砲擊作戰主力之一，該群指揮官嚴佛元上校於823砲戰爆發的當天主動反擊制壓，位於小古崗、珠山營區的155加農砲於823砲戰當晚6時38分開始射擊，共射擊719次反擊匪軍，有效壓制敵軍的砲火，嚴佛元亦因「砲戰期間，主動指揮各營，摧毀敵砲陣地及彈藥庫，戰績卓著。」，於當獲頒授六等雲麾勳章兩座，表彰其戰功。

為了搶救這座珍貴的歷史遺跡，董森堡日前邀集國防部軍備局、金防部、金門縣政府財政處、建設處、文化局、金門大學，以及金門戰地史蹟學會與文資審議委員黃振良、陳自強等單位前往古崗村郊的小古崗一營區進行會勘。

對於823砲戰戰功碉堡列冊追蹤，董森堡表示，這座營區未來如果能配合活化，串連古崗的翟山坑道與珠山閩南聚落，剛好可以成為一個景觀帶。頗具有歷史意義。