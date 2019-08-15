熱氣球光雕音樂會追加場 台東縣立體育場明晚火熱登場

2019-08-15 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019台灣國際熱氣球嘉年華在8月12日圓滿落幕，台東縣政府統計45天的活動吸引96 萬人次遊客，創造22億元商機，原訂8月10日在大武舉行的熱氣球光雕音樂會，因「利奇馬」颱風影響延至8月24日，由2家鐵人公司聯合贊助的追加場，將如期於明晚7時在台東縣立體育場熱鬧登場。

由IRONMAN70.3（台灣鐵人三項股份有限公司）及CHALLENGE TAIWAN（威整合運動股份有限公司）2家鐵人公司聯合贊助的追加場；以「青春組曲」為主題，透過多首膾炙人口屬於年輕一代的HIGH歌，搭配熱氣球彩奪目的視覺效果，將體育館幻化成一座春春不夜城。

縣府表示，往年各場次的光雕音樂會均配合當地景色的特色規畫主題，明晚台東縣立體育場光雕音樂會將以屬於年輕搖滾的「夜店風」，這場青春搖滾派對除邀請台東在地極具特色的Amis旮亙樂團表演外，更搭配主題邀請來自菲律賓的胡氏樂團及「告五人」樂團，以迷人聲線帶給聽眾療癒的感染力和吸引力。