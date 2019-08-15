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「嚇到腿軟」六龜土石流狂瀉 夫妻外出購物逃過一劫

2019-08-15 15:42聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市六龜區單日累積雨量超過200毫米，今天清晨一陣大雨，六龜大津與茂林交界地帶土石鬆軟，土石流突然從大津里後山狂洩而下，山下李姓民宅首當其衝，屋內堆滿土石泥漿，最深處超過1公尺。李姓夫婦恰巧外出購買祭祀物品，兩人返家見狀嚇到腿軟，直呼命大，並說，10年前八八風災也沒發生如此嚴重土石流。

昨日深夜至今天清晨，高雄山區都有間歇性豪大雨發生，據高雄氣象站今天下午2點發布的監測資料顯示，六龜區24小時累積雨量達201毫米。

六龜大津里傳出土石流災情，因連日下雨導致土石鬆軟，今早7點多，大量土石泥流灌入台27線路旁一戶民宅屋內，土石覆蓋洗手檯、桌椅等農具與家具，廚房、客廳地面全是黃泥巴，只有地勢較高的臥室幸免於難，住戶李昆海拿掃帚忙著清理家園。

「真的好恐怖！」李太太說，昨晚豪雨像是老天爺用倒的一般，整晚不時起身巡視，幾乎無法睡覺，因睡不著覺，今天是農曆15日，清早前往屏東高樹購買祭祀用品，當時接獲鄰居打電話通知後山發生土石流；兩人回家一看受到驚嚇，屋內外地面全是泥巴，邊坡不時有土石滑落，幸好發生在白天，若晚上可能一下就不醒人事，怕小孩擔心，不敢讓在外工作的小孩知道家中情況，所幸六龜區公所已調派挖土機協助清通屋後水溝。

高市六龜大津發生土石流，大量泥漿灌入李姓住家。記者徐白櫻／攝影
高市六龜大津發生土石流，大量泥漿灌入李姓住家。記者徐白櫻／攝影
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住戶李先生恰巧與妻子外出購物，兩人返家懗一大跳。記者徐白櫻／攝影
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民宅內仍有積水未退，李姓夫婦要暫時撤離家園。記者徐白櫻／攝影
民宅內仍有積水未退，李姓夫婦要暫時撤離家園。記者徐白櫻／攝影
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六龜土石流雨量

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