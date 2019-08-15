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國民黨高市黨部決議開除楊秋興 楊將宣布退黨

我屏東我驕傲 10支傑出演藝團隊接力演給你看

2019-08-15 14:57聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

文化部今年補助屏東縣政府辦理扶植傑出演藝團隊計畫，補助經費全台居冠，10個入選團隊從8月至11月將於演藝廳與藝術館接力展演，也參與藝術下鄉，巡迴30個鄉鎮演出，精彩可期。

屏縣雖是國境之南，但縣內演藝團隊多達200多支，其中一半都是音樂團體，縣府結合中央資源每年扶植在地團隊已超過10年，雖然補助金額有限，不過有的團隊已經開枝散葉受到其他縣市的肯定，也有團隊到國外展演，藝文種子遍地開花。

今年入選的10支傑出演藝團隊，分別是傳統藝術類的蘇家班掌中劇坊、祝安掌中劇團、全樂閣木偶劇團，現代戲劇類的花痞子劇團，音樂類的屏東藝術民族樂團、屏東縣教師合唱團、泰武古謠傳唱、屏東愛樂室內樂團，舞蹈類的蔡孟霙空間舞團、種子舞團。除了老牌團隊外，今年有4個團隊首次入選，顯現在地團隊的能量不斷滾動。

文化處表示，扶植在地演藝團隊並非只是補助，縣府要求團隊必須在專業劇場演出，而且必需售票演出，才能逐步培養出自己的實力；而這樣的扶植計畫已經超過10年，有的團隊已經成熟到向中央爭取經費，也有的團隊已能巡迴其他縣市或到國外展演。

文化處表示，今年的傑出演藝團隊將從8月起陸續在屏東藝術館及演藝廳展演，演出主題連結在地特色，讓表演藝術更能接地氣，例如種子舞團以地方教養經驗創作的「默」、屏東愛樂室內樂團結合六堆意象歌曲與風景影像的「六堆隨想曲」、全樂閣木偶劇團以內埔杜君英與朱一貴的傳奇為本創作的「英雄淚」等，讓觀眾從欣賞表演過程了解在地文化。

連續多年獲選傑出演藝團隊的明興閣，今年派出第三班的蘇家班掌中劇坊，並首次入選，團隊今年獲邀到香港、大陸楊州演出都獲得極佳的評價，團隊說，演出過程、開發票源的過程確實很辛苦，但是看到成果大受歡迎，一切都很值得。

圖為蔡孟霙空間舞團。圖／屏東縣政府文化處提供
圖為蔡孟霙空間舞團。圖／屏東縣政府文化處提供
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圖為花痞子劇團。圖／屏東縣政府文化處提供
圖為花痞子劇團。圖／屏東縣政府文化處提供
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樂團舞團屏東縣政府

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