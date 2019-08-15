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罷韓遊行申請被駁 Wecare高雄：市府故意要「卡」

2019-08-15 13:48聯合報 記者徐如宜╱即時報導

罷韓團體計畫於11月16日、12月21日大串聯，舉辦兩場萬人大遊行活動，並向高市警局遞件申請，市府以未附場地使用同意書為由，駁回申請。Wecare高雄發起人尹立表示，這根本是市府故意要「卡」，以烏賊式的混亂來阻止，Wecare高雄和台灣基進會繼續申請。

社群「Wecare高雄」與基進黨，向高雄市警局遞件申請大遊行。市警局今天駁回申請，指這項集會遊行活動申請，因為檢具「報到」、「整隊」、「舞台表演」及「演說」等集會活動處所所有人或管理人的同意文件，請申請人補正相關資料。因未在期限內補正，所以依集會遊行法規定不予許可舉行。

Wecare高雄「罷韓30」發起人尹立表示，罷韓遊行是在文化中心外的五福路上集合，群眾並未進入文化中心，在遊行隊伍由公園路轉進七賢路後，隊伍將在進入駁二前解散；在遞交給警察局和養護工程處的企劃書上寫的清清楚楚，何必需要場地同意書？何況他比誰都瞭解文化中心和駁二的借用規範，這根本是市府意圖陷意見不同者於不義的陷阱。

尹立更批，韓國瑜唯一落實的政見，就是上任後禁止憲法賦予人民的集會遊行，在高雄搞戒嚴，今日的香港、就是明日的高雄。韓做為男子漢大丈夫，要不要借就一句話，手段不用如此卑劣。Wecare高雄和台灣基進會繼續申請，讓兩大遊行得以如期舉行。

高雄市文化局表示，目前為止尚未收到相關單位在文化中心或駁二的場地使用申請案。

高雄市文化局前局長、Wecare高雄發起人尹立表示，這根本是市府故意要「卡」，以...
高雄市文化局前局長、Wecare高雄發起人尹立表示，這根本是市府故意要「卡」，以烏賊式的混亂來阻止。圖／報系資料照片
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高雄市文化局前局長、Wecare高雄發起人尹立表示，這根本是市府故意要「卡」，以...
高雄市文化局前局長、Wecare高雄發起人尹立表示，這根本是市府故意要「卡」，以烏賊式的混亂來阻止。圖／報系資料照片
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集會遊行2020選舉韓國瑜

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