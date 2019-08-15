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把洋蔥當孩子 眾人歉收他獨笑

2019-08-15 14:40聯合晚報 記者潘欣中／屏東報導

王承志種的洋蔥不僅大球比例多出別人1倍，又因申請產銷履歷認證，收購價也高過市場行...
王承志種的洋蔥不僅大球比例多出別人1倍，又因申請產銷履歷認證，收購價也高過市場行情。 記者潘欣中／翻攝
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屏東恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，今年受暖冬影響，洋蔥莖球普遍長不大，產量下跌約二成，靠農委會天然災害現金救助勉強打平；但在不利天候條件下，王承志種的洋蔥不僅大球比例多出別人一倍，因有產銷履歷認證，價絡也高過市場行情，成為「眾人皆嘆我獨笑」的異類。

恆春半島的洋蔥產量占全國近半，今年暖冬，冬天少「落山風」，不時吹起濕熱的南風，洋蔥生長狀況極差，倒伏的洋蔥不是中球就是小球，球莖普遍長不大，洋蔥農抱怨雇工收成的工錢都付不起；恆春鎮農會總幹事林順和說，不僅大球比例平均降至三成，整體產量也減少約二成，還好有農委會天然災害現金救助，彌補歉收的損失。

不過當在一片減產叫苦中，但也有洋蔥農靠著田間管理技術，將天候影響降至最低。57歲洋蔥農王承志的產量僅小跌，大球比例則比別人多出一倍，加上這兩年配合政府政策申請產銷履歷，為食品安全掛保證，收購價也高過市場行情。他認為「心態很重要」，他把洋蔥當成自己孩子來照顧，多用心，而不是看天吃飯。

王承志說，種出好洋蔥的方法無他，就是用呵護家人的心，來照顧這群洋蔥孩子，靠田間管理技術克服不利的氣候因素，今年遇到異常暖冬氣候，已有警覺心，更要細心照護。

「保持健康，提升免疫力，自然長得頭好壯壯！」他說，種洋蔥30年來，因產量增減造成的價格起落，已經習以為常，但堅持品質一定要顧好，讓產品在市場上具備競爭力。在病蟲害防治方面，他會聽從專家建議用藥，每天巡田，觀察莖根部發育生長和健康狀況，氣溫太高要適時補充水分，不是任其自生自滅。

恆春食品安全

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