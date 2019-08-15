看見恆春半島的美好和魅力 屏日生活市集周六日登場

2019-08-15 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣政府匯集各種好物、手作、農產和音樂表演的屏日生活市集，今年度首場將於8月17日、18日，在墾丁大灣草地登場，有50家攤商共襄盛舉，現場還有講座、DIY和音樂表演，要顛覆遊客對墾丁只有海洋和陽光的想像，讓遊客看見恆春半島的美好和魅力。

縣府表示，屏日生活市集來到第三年，集結恆春半島的各種手作文創、小農產品和輕食料理，顛覆遊客對墾丁只有海洋和陽光的想像，現場不可少的音樂演出內容有非洲鼓舞、滿州民謠協會、薪牡丹文化藝術團和街頭藝人-Fun劇場，還邀請到年僅7歲的天才小鼓手林子濬表演爵士鼓；活動前後還有免費的講座和手作課程，包括小兔仔書窩的海洋親子繪本講座，瑜珈、珊瑚拓印DIY和種子吊飾DIY，讓遊客感受恆春半島滿滿的活力。

縣府說，恆春半島因為自然環境和生態，吸引不少年輕人移居、生根，帶來的創意和巧思豐富了南國生活和文化，透過集讓遊客看見恆春半島的各種風貌，發現原來恆春有這麼多好玩的地方與特色文創商店，屛日生活市集不僅僅是市集，更展現了恆春半島的精神與生活的態度。