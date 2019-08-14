一天兩班公車、距離百公里卻無地域加給？連縣府也不平

2019-08-14 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣恆春半島距離市區長達百公里，當地公教人員流動率高，屏東縣長潘孟安上任後針對當地公教人員提供交通費補助，每月上額3000元，至去年已有574人申請，約占當地公教人員的一半，並著手興建宿舍，但是擋不住當地的流動率，縣府今天再向中央喊話，希望讓恆春半島四鄉納入地域加給，鼓勵更多人留下。

屏東縣政府人事處長李殷明表示，這項爭取地域加給計畫，縣府已提出多次，但行政院始終沒有同意，依地域加給規定，當事人距服務單位必須距離步行5公里以上、皆無公車站牌及招呼站才符合申請規定，人事處說，這都30年前的規定了，有的偏鄉就算有站牌，一天也只有兩班車，要如何留住人？

根據縣府對恆春半島機關學校調離率的分析，一般地區的調離指標分數大約都在3至15間，但是恆春半島從11到86都有，包括學校、警察機關的請調率都相當高，有的學校年年都有人請調，一半以上都是代理老師，縣府雖然自104年8月就訂定「恆春半島地區各機關學校補助員工交通費注意事項」，但是並沒有辦法留住人。

位居偏遠的屏東縣滿州鄉長樂國小，一天只有兩班公車到長樂，這裡沒有山地或離島加給，學校有一半都是代理老師，學校老師無奈透露，距離學校只有15分鐘的高士國小屬牡丹鄉，當地就有山地加給，如果有缺，大家一定先選高士，這是平地學校的最無奈之處。

這位老師並透露，縣府雖然有交通補助，但是只要住進公家宿舍就不能請領，很多來自外地的老師選擇住宿，就不能請領交通費，反而是住在當地的人到服務單位有一段距離，仍然可以申請，還不如到可以領取地域加給的地方比較實在。

縣府人事處長李殷明表示，現在的交通費補助每月最高上限是3000元，雖然與地域加給第一級的金額相當，但是地域加給是直接加在本俸，而且依年資加成，對當事人確實比較有吸引力，況且恆春半島的距離，比部分山地、離島更遙遠，中央不應該只看到行政區域的畫分。