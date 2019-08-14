親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

一天兩班公車、距離百公里卻無地域加給？連縣府也不平

2019-08-14 19:26聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣恆春半島距離市區長達百公里，當地公教人員流動率高，屏東縣長潘孟安上任後針對當地公教人員提供交通費補助，每月上額3000元，至去年已有574人申請，約占當地公教人員的一半，並著手興建宿舍，但是擋不住當地的流動率，縣府今天再向中央喊話，希望讓恆春半島四鄉納入地域加給，鼓勵更多人留下。

屏東縣政府人事處長李殷明表示，這項爭取地域加給計畫，縣府已提出多次，但行政院始終沒有同意，依地域加給規定，當事人距服務單位必須距離步行5公里以上、皆無公車站牌及招呼站才符合申請規定，人事處說，這都30年前的規定了，有的偏鄉就算有站牌，一天也只有兩班車，要如何留住人？

根據縣府對恆春半島機關學校調離率的分析，一般地區的調離指標分數大約都在3至15間，但是恆春半島從11到86都有，包括學校、警察機關的請調率都相當高，有的學校年年都有人請調，一半以上都是代理老師，縣府雖然自104年8月就訂定「恆春半島地區各機關學校補助員工交通費注意事項」，但是並沒有辦法留住人。

位居偏遠的屏東縣滿州鄉長樂國小，一天只有兩班公車到長樂，這裡沒有山地或離島加給，學校有一半都是代理老師，學校老師無奈透露，距離學校只有15分鐘的高士國小屬牡丹鄉，當地就有山地加給，如果有缺，大家一定先選高士，這是平地學校的最無奈之處。

這位老師並透露，縣府雖然有交通補助，但是只要住進公家宿舍就不能請領，很多來自外地的老師選擇住宿，就不能請領交通費，反而是住在當地的人到服務單位有一段距離，仍然可以申請，還不如到可以領取地域加給的地方比較實在。

縣府人事處長李殷明表示，現在的交通費補助每月最高上限是3000元，雖然與地域加給第一級的金額相當，但是地域加給是直接加在本俸，而且依年資加成，對當事人確實比較有吸引力，況且恆春半島的距離，比部分山地、離島更遙遠，中央不應該只看到行政區域的畫分。

為了讓更多公教人員留在恆春半島，屏東縣政府已斥資1億8千萬元興建公教人員宿舍，預計110年完工，不過是否真能留住公教人員的心，尚待觀察。

屏東縣滿州鄉長樂國小距離屏東市區開車需兩個半小時，但是到當地服務並沒有地域加給。...
屏東縣滿州鄉長樂國小距離屏東市區開車需兩個半小時，但是到當地服務並沒有地域加給。圖／長樂國小提供
分享

恆春屏東縣政府宿舍

相關新聞

小琉球龍蝦洞驚見豬屍 研判從台灣本島漂來

2019-08-14 18:35

影／高雄變得很國際 義大天悅「加拿大美食節」打頭陣

2019-08-14 18:57

天熱偏逢冷氣壞 金門醫院病患悶出滿肚火

2019-08-14 19:10

相機說故事助孩子獨立思考 彩色盤教育基金會妙點子

2019-08-14 17:45

今年國慶煙火超過30分鐘 音樂與煙火齊美

2019-08-14 17:40

拚了5年刷進國際賽 油漆國手赴俄爭金牌

2019-08-14 17:02

下雨這樣穿就不會濕？澎湖路邊出現比基尼辣妹

2019-08-14 17:01

高雄市立聯合醫院40周年院慶 51病房更新啟用

2019-08-14 16:30

影／當年原住民族正名運動 族人唱歌：請總統出來喝酒

2019-08-14 15:48

護樹團體籲高雄處罰不當修剪 高市府：自治條例研擬中

2019-08-14 15:28

金門噴藥測試 秋行軍蟲死亡率逾7成

2019-08-13 23:59

不用怕被店員看 高市無人商店夯

2019-08-13 23:55

君鴻酒店履勘 兩派員工隔街對峙

2019-08-13 23:53

無7天鑑賞期 購買前注意商品標示

2019-08-13 23:50

好客屏東 邀您周末逛市集

2019-08-13 23:43

高雄搭公車 手機嗶一下嘛ㄟ通

2019-08-13 23:35

金門「蟲蟲危機」 台灣4大學團隊積極投入防治

2019-08-13 20:16

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03

麻油綠豆糕也能吸引年輕人 33家客家產業成果展

2019-08-13 16:31

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

下雨這樣穿就不會濕？澎湖路邊出現比基尼辣妹

2019-08-14 17:01

今年國慶煙火超過30分鐘 音樂與煙火齊美

2019-08-14 17:40

「5151」、「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24

搶先看！竹縣首間公托亮相 最快9月底開始收托

2019-08-14 16:46

林智堅拜訪劉增應 10顆星縣市長交流施政經驗

2019-08-14 16:50

新北投直達車測試 傳噪音超標

2019-08-13 22:31

台大下坪熱帶植物園 竹山人的後花園

2019-08-14 07:20

北投「阿信的告白巷」 里長募款畫導覽彩繪

2019-08-13 22:51

垃圾掩埋場打包垃圾惹民怨 桃市環保局暫喊卡

2019-08-13 22:35

彰化爌肉太有名 父子聯手開發爌肉「脆肉鬆」搶手

2019-08-14 19:00

彩繪稻田插秧黃偉哲帶領拜田頭 農業局：10月來六甲

2019-08-14 12:09

台中資深議員涂明榮今辭世 擔心藍營不團結、弱勢無助

2019-08-14 14:21

基隆美展得獎名單出爐 拼貼獲西方媒材首獎近年僅見

2019-08-14 10:48

蔡總統色彩屋朝聖讚好美 飛天掃帚拍照卡卡的沒跳

2019-08-14 19:01

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

繞半小時找嘸車位 台中人叫苦

2019-08-13 23:53

一天兩班公車、距離百公里卻無地域加給？連縣府也不平

2019-08-14 19:26

平鎮鐵騎歷史走讀 沿老街溪賞田園水岸

2019-08-13 23:52

農路破損居民不便 台東縣府斥資百萬修路

2019-08-14 15:05

剩下3年半任期 侯友宜：打造10家智能衛生所

2019-08-14 12:24

不要小看台中！ 歷史留名雕塑家接地氣藝術家均台中人

2019-08-14 00:16

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

歡唱1萬6900首 頭份社區、老人文康中心有授權

2019-08-14 15:39

彰化卦山親子嘉年華 首度增設30米滑水道

2019-08-13 23:43

高雄搭公車 手機嗶一下嘛ㄟ通

2019-08-13 23:35

花蓮田間設捕鳥網 未申請恐開罰

2019-08-14 15:03

傳因官司將辭職由妻補選 苗縣長徐耀昌：無聊假議題

2019-08-14 14:34

北市自強隧道 下月起區間測速、抓跨越雙白線

2019-08-13 23:56

天熱偏逢冷氣壞 金門醫院病患悶出滿肚火

2019-08-14 19:10

出磺坑活化歷史建築 爭取地軌纜車復出

2019-08-13 23:58

10月新北抓寶可夢？ 市府：積極爭取中

2019-08-14 00:20

宜蘭染驚豔巴黎 31日中興文創園區開展

2019-08-14 00:10

彰化農地重劃一甲子 這幾個鄉鎮還在努力中

2019-08-14 15:04

台電挖破油管漏油汙染400米 環保局：限期20日前清除

2019-08-14 16:36

80年宜蘭橋 走入歷史

2019-08-13 22:59

不用怕被店員看 高市無人商店夯

2019-08-13 23:55

君鴻酒店履勘 兩派員工隔街對峙

2019-08-13 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top