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天熱偏逢冷氣壞 金門醫院病患悶出滿肚火

2019-08-14 19:10聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門上周屢創高溫，但衛生福利部金門醫院卻傳出冷氣故障快一周，病患叫苦連天，紛紛上網投訴，病患抱怨已經身體不適還要忍受酷熱，真是「情何以堪」。對此，院方今天表示，已找台灣廠商檢修，但因為冷媒等零件都要從台灣船運過來，估計要2到3天才能修好。

金門醫院表示，過去部立金門醫院溫度都設定在22度左右，醫院原有2台空調冰水主機，目前只剩1台主機供應冷氣，造成室內溫度偏高，只能維持在25至26度，才會影響院區室內溫度，今天經原廠派員檢修，已知是冷媒問題，但相關材料，必須由台灣運送到金門，最快要2到3天才能修好。

金門醫院綜合醫療大樓啟用5年多以來，硬體設施卻陸續傳出有「狀況」，包括病患投訴天花板輕鋼架發霉、產房無水可用，最近更是傳出冷氣機故障，「天熱偏逢冷氣壞」，讓民眾氣憤地上網投訴。

林姓民眾貼文抱怨不到一天，就有400多個網友上網聲援，網友樊梨就說「縣政府每年補助部立金門醫院的錢是白花了，虐待住院縣民；不可饒恕。」Peter Lee也留言「 任何人都知道後續保養、維修很重要，怠惰才會這樣拖好幾天，看來已經是金門公部門的常態了。」，網友陳水治也說「 醫院真是太誇張了， 病人住進來就是要給他舒服， 難道住進來的病人要來這裡受罪受嗎？」

民眾的聲音也引起民代的重視，議員李應文表示，醫院空調是由台灣廠商得標，第一時間廠商未能派員來修復，加上公家單位反應慢半拍，才造成這樣狀況，未來他會建議金門的公家機關，若得標廠商是台灣業者，應該要有金門的協力廠商支援，才不會「遠水救不了近火」。

立委陳玉珍委員接獲民眾反映後，也立即與衞福部、金門醫院連繫，並督促相關單位加快處理，務必讓鄉親有舒適的養病空間，尤其是在加護病房、產房、嬰兒房等區域，要求控制在舒適與恆溫環境。

衛福部金門醫院傳出冷氣故障6天，引起病患抱怨連連，叫苦連天。記者蔡家蓁／攝影
衛福部金門醫院傳出冷氣故障6天，引起病患抱怨連連，叫苦連天。記者蔡家蓁／攝影
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金門醫院的冷氣傳出故障多日，連日來不少民眾都是拿著紙張邊搧風邊候診，抱怨好熱喔。...
金門醫院的冷氣傳出故障多日，連日來不少民眾都是拿著紙張邊搧風邊候診，抱怨好熱喔。記者蔡家蓁／攝影
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