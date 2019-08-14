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影／高雄變得很國際 義大天悅「加拿大美食節」打頭陣

2019-08-14 18:57聯合報 記者王昭月╱即時報導

即日起到10月份，高雄市將會很「國際」，義大天悅飯店與加拿大駐台貿易辦事處、加拿大牛肉協會今天共同宣布「加拿大美食節」起跑，鄰近的義大皇家酒店則禮聘義大利籍主廚進駐，端出道地義式料理，10月起高雄市政府將推出盛大的國慶系列活動，邀各國僑胞共度光輝10月。

義大天悅飯店「加拿大美食節」今日登場，加拿大駐台辦事處大使芮喬丹特地出席，他表示，加拿大四季分明，食材天然多樣且且品質優良，這是加拿大辦事處第3次在義大舉辦美食節，每次的佳餚都希望帶來舌尖的驚艷。

高雄市觀光局長潘恒旭說，加拿大鮭魚、加拿大牛羊及水質、楓糖都非常好，影集「清秀佳人」的情節亦令人回味，透過加拿大美食節的合作，也盼美加地區民眾能來台觀光。他另預告，市府10月份將舉辦國慶系列活動，高雄已有20年未辦盛大國慶升旗典禮，今年規畫有「大國旗」進場等內容，希望僑胞能返國共度。

義大天悅今年加拿大美食節，端出加拿大野米鮑魚沙拉、烤香草加拿大帶骨牛小排、威士忌燴牛肉等好料，主廚李順強更偕廚師現場示範「炙烤加國牛肉握壽司」，以原塊牛排切成薄片炙燒後上桌，牛肉油花的香甜揉合米香在嘴裡綻放。

另「加拿大野米鮑魚沙拉」，則使用被譽為穀物界魚子醬的加拿大冰湖「野米」搭配新鮮的鮑魚與蔬菜做成。加拿大鮭魚與楓糖「雙寶」做成的楓糖鮭魚更是頂級美味，美食節期間享有優惠，可洽飯店。

義大皇家酒店今年則聘義大利籍師傅Fabio進駐，在Casa Fontana義大利餐廳展開新的料理旅程。他的料理堅持不要添加繁複的香料烹調，所有佐菜醬汁全部自行調製，光一道章魚筆管麵，看似簡單，卻耗3個多小時料理，可讓民眾品嘗道地義大利美食。

「炙烤加國牛握壽司」，香氣四溢。記者王昭月／攝影
「炙烤加國牛握壽司」，香氣四溢。記者王昭月／攝影
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加拿大牛肉品管嚴格，即起在義大天悅飯店「加拿大美食節」，吃得到道地美味。記者王昭...
加拿大牛肉品管嚴格，即起在義大天悅飯店「加拿大美食節」，吃得到道地美味。記者王昭月／攝影
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義大天悅飯店主廚使用加拿大牛，示範「炙烤加國牛握壽司」，香氣四溢。記者王昭月／攝...
義大天悅飯店主廚使用加拿大牛，示範「炙烤加國牛握壽司」，香氣四溢。記者王昭月／攝影
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義大皇家酒店今年則聘義大利籍師傅Fabio進駐，在Casa Fontana義大利...
義大皇家酒店今年則聘義大利籍師傅Fabio進駐，在Casa Fontana義大利餐廳展開新的料理旅程。圖／義大皇家酒店提供
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加拿大駐台辦事處與義大天悅飯店共同宣布「加拿大美食節」開跑。記者王昭月／攝影
加拿大駐台辦事處與義大天悅飯店共同宣布「加拿大美食節」開跑。記者王昭月／攝影
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