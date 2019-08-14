小琉球龍蝦洞驚見豬屍 研判從台灣本島漂來

2019-08-14 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣動物防疫所昨晚接獲海巡署南部分署第5岸巡隊通報，在小琉球龍蝦洞旁發現1隻豬屍；防疫人員到場檢視豬屍約5月齡，體重約70公斤，因經海水浸泡及海浪沖刷屍身已明顯腫脹腐爛，但體型外觀仍完整可辨，採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，豬屍立即就地焚化掩埋，並消毒周邊環境。

屏東縣動物防疫所長李永文表示，豬屍發現地點偏僻，研判是本島經海漂至此，在送驗檢體報告出爐前，防疫所將持續加強全縣養豬場的訪視及輔導，請養豬農戶做好斃死畜的管理，切勿隨意棄置動物屍體以杜絕動物屍體經由河流傳播病原的機會，也請民眾不要太過驚慌。

他說，為做好非洲豬瘟防疫工作，對棄置荒野病死畜的通報案件不敢輕忽，每次的案件除盡速前往通報地點做最妥適的處置外，並會加強周邊環境消毒，以防止病原擴散；呼籲畜牧場或民眾家中飼養動物死亡，應以掩埋或委請動物屍體化製業者處理，切勿隨意丟棄動物屍體，以免病媒孳生、疾病傳播。