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現場直擊／反送中暴力升級後 進退兩難的「和理非」

小琉球龍蝦洞驚見豬屍 研判從台灣本島漂來

2019-08-14 18:35聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣動物防疫所昨晚接獲海巡署南部分署第5岸巡隊通報，在小琉球龍蝦洞旁發現1隻豬屍；防疫人員到場檢視豬屍約5月齡，體重約70公斤，因經海水浸泡及海浪沖刷屍身已明顯腫脹腐爛，但體型外觀仍完整可辨，採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，豬屍立即就地焚化掩埋，並消毒周邊環境。

屏東縣動物防疫所長李永文表示，豬屍發現地點偏僻，研判是本島經海漂至此，在送驗檢體報告出爐前，防疫所將持續加強全縣養豬場的訪視及輔導，請養豬農戶做好斃死畜的管理，切勿隨意棄置動物屍體以杜絕動物屍體經由河流傳播病原的機會，也請民眾不要太過驚慌。

他說，為做好非洲豬瘟防疫工作，對棄置荒野病死畜的通報案件不敢輕忽，每次的案件除盡速前往通報地點做最妥適的處置外，並會加強周邊環境消毒，以防止病原擴散；呼籲畜牧場或民眾家中飼養動物死亡，應以掩埋或委請動物屍體化製業者處理，切勿隨意丟棄動物屍體，以免病媒孳生、疾病傳播。

他說，為防範非洲豬瘟疫情入侵，養豬業者務必做好自家豬場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報，絕對不可任意丟棄，散播病原，違反規定者將依動物傳染病防治條例第43條裁處5萬元以上100萬以下罰鍰。

屏東離島小琉球龍蝦洞旁昨晚發現1隻豬屍，防疫人員採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，...
屏東離島小琉球龍蝦洞旁昨晚發現1隻豬屍，防疫人員採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，豬屍立即就地焚化掩埋，並消毒周邊環境。圖／屏東縣政府提供
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屍體非洲豬瘟

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