相機說故事助孩子獨立思考 彩色盤教育基金會妙點子

2019-08-14 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



彩色盤教育基金會在屏東恆春半島舉辦學童夏令營，其中「用鏡頭與世界交朋友、說故事」課程，學童用相機記錄下每天生活的土地，透過照片畫面訴說心中感受的美麗或哀愁，真情流露，讓協辦的屏東東區扶輪社等單位感動不已，又發現相機數量不敷使用，今天發起捐助二手相機活動，希望協助更多偏鄉子弟用相機記錄並詮釋故鄉之美。

彩色盤教育基金會連續4年在恆春半島辦4天3夜的「山海呼悍」學童夏令營，基金會董事長花基益說，年度大活動幾乎都落在恆春半島，希望減少城鄉教育差距，讓家庭資源不足的孩子有參與機會，除在地國小學童，還安排屏北學童參加且打破建制，讓組員結構重新分配，今年主題為「故鄉」，希望孩子用鏡頭詮釋故鄉，讓故鄉土壤肥沃茁壯。

基金會秘書陳泰州說，跟一般的營隊課程不同，不是玩樂或者遊戲讓孩子發洩體力，而是讓孩子練習獨立自主，除了安排親海的無動力水上活動和凸顯海漂垃圾議題的淨灘活動，整個活動設計成一本書的概念，帶給孩子思考，其中「用鏡頭與世界交朋友」課，讓孩子用相機記錄下美麗的土地，透過照片畫面訴說心中感受，不管是美麗或哀愁，訓練孩子獨立省思能力。

「沒想到相機妙用無窮」協辦的屏東東區扶輪社長呂佳隆、小墾丁度假村總經理張福生、經理黃耀寬，看到用相機拍攝照片、說家鄉故事的孩子真情流露，直呼感動不已，有感於營隊的相機數量少到要輪流使用，今天發起勸募活動，希望募到至少30組，讓每團隊可以同步學習；受贈的彩色盤教育基金會窗口陳泰州，電話0938823362。

黃耀寬說，日本鹿兒島川邊市城鄉落差大，跟台灣偏鄉同樣面臨青壯人口外流問題，因有人帶著大批二手相機回到故鄉，讓學童用相機記錄故鄉的風土民情、詩歌旋律、明媚風光、美食名店與節慶活動等，因真情流露又生動，意外引起網路熱烈回響與觀光客朝聖，帶動返鄉就業與創業人潮，與這次徵求二手相機有異曲同工之妙。