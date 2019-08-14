拚了5年刷進國際賽 油漆國手赴俄爭金牌

2019-08-14 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，培訓的油漆裝潢（漆作）職類國手劉峙亨，8月16日他將代表台灣啟程，到俄羅斯喀山參加第45屆國際技能競賽，與來自全世界23個國家的青年好手在競賽場上競技，共同角逐金、銀、銅牌，他要向所有人證明，讀書並不是唯一可以實踐夢想的道路。

出生高雄的劉峙亨，家裡從爺爺到爸爸兩代都是經營鐵工廠，專做銲接油壓、車床及砂石車體結構修正，國小五年級起劉峙亨就會到鐵工廠幫忙，儘管是家中獨子，但爸爸卻希望劉峙亨朝自身興趣發展；為了鍛鍊身體，父母曾送他去學打拳，他也迷上刀劍等兵器。會透過繪圖，設計製作掌中劍等道具來把玩，是觸動劉峙亨選擇美術科就讀的濫觴。

高中進入中華藝校美術科就讀後，即因為設計才華表現亮眼，老師邀請劉峙亨加入全國技能競賽油漆裝潢職類的培訓，他原本躍躍欲試，卻因基本功練習差點打退堂鼓。劉峙亨說，每天進訓練場就是練習用刷子在木板上畫直線，當時滿心憧憬選手之路，覺得畫直線練基本功很無聊，幸好有老師鼓勵才堅持下去。

劉峙亨花了5年時間，在比賽中跌跌撞撞，歷經3年6次比賽及1次國手選拔賽，才成為參加國際技藝賽國手。高中參加分區賽、全國賽時，劉峙亨曾因抗壓性不足、得失心重，影響表現，但他現在很慶幸，有挫折才讓他認清優劣勢，知道哪些地方要加強訓練，終於在今年1月國手選拔賽中擊敗其他好手，被選為代表台灣參加第45屆國際技能競賽的「油漆裝潢」 （漆作）職類國手。

劉峙亨為了準備國際賽，不管平日及周末，總是一大早8點半就到訓練場練習，晚上7點過後才結束訓練，慢慢走回宿舍休息，訓練場中總能見到他一個人，孤單練習的身影。他表示，從獲選國手前就進駐桃分署練習至今，由陳協建、林沁及柯明村等老師一路帶領指導，每日模擬競賽試題，不斷地練習穩定度、應變能力及時間的掌握度。

桃竹苗分署長賴家仁指出，第45屆國際技能競賽，將於8月22日至27日在俄羅斯喀山舉行，國際賽總比賽時間為20小時分4天進行，每天約6小時的賽程，4天競賽期間要分別繳交不同的項目。此外這屆屬不公開試題，主要是考驗國手的反應力及應變能力，培訓期間，指導老師也針對這部分加強培訓。